El papa León XIV continúa su primer viaje apostólico por Sudamérica, una gira del 6 al 17 de noviembre de 2026 que contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú. El pontífice, cuyo nombre de nacimiento es Robert Prevost, ya cumplió parte de su agenda en territorio uruguayo y este sábado 7 protagonizó uno de los encuentros más esperados con una multitudinaria misa en Paysandú. Mientras tanto, crece la expectativa por su llegada al Perú, donde permanecerá seis días con actividades religiosas y encuentros con miles de fieles. Diversas regiones de nuestro país finalizan los preparativos para recibirlo, mientras las autoridades coordinan medidas para facilitar su desplazamiento y la participación de los asistentes. Conoce por dónde se encuentra el papa León XIV, qué actividades tiene pendientes antes de llegar al país y cuáles serán las fechas de su visita.

¿POR DÓNDE VA EL PAPA LEÓN XIV Y CUÁL ES SU RECORRIDO?

Este es el itinerario que cumple el pontífice durante este sábado 7 de noviembre en Uruguay:

8:08 am: llegó al Parque Municipal París Londres, en Paysandú, a bordo del papamóvil. Más de 50.000 personas esperaban su llegada para participar en la celebración religiosa.

llegó al Parque Municipal París Londres, en Paysandú, a bordo del papamóvil. Más de 50.000 personas esperaban su llegada para participar en la celebración religiosa. 8:32 am: comenzó la misa al aire libre, cuya duración aproximada fue de una hora y media. Durante la homilía, recordó al beato Jacinto Vera y destacó el significado espiritual de algunas tradiciones uruguayas.

comenzó la misa al aire libre, cuya duración aproximada fue de una hora y media. Durante la homilía, recordó al beato Jacinto Vera y destacó el significado espiritual de algunas tradiciones uruguayas. 10:23 am: finalizó la ceremonia religiosa y el Papa continuó con las actividades previstas en su agenda.

finalizó la ceremonia religiosa y el Papa continuó con las actividades previstas en su agenda. 1:00 pm: concluyó su visita a Paysandú con una parada en la Catedral de Nuestra Señora del Rosario. Antes de retirarse, agradeció la bienvenida de los habitantes y los animó a promover la paz.

concluyó su visita a Paysandú con una parada en la Catedral de Nuestra Señora del Rosario. Antes de retirarse, agradeció la bienvenida de los habitantes y los animó a promover la paz. Por la tarde: tiene previsto regresar a Montevideo, visitar el barrio Casavalle y acudir a la Universidad Católica del Uruguay.

tiene previsto regresar a Montevideo, visitar el barrio Casavalle y acudir a la Universidad Católica del Uruguay. 7:00 pm: cerrará la jornada con una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

¿CUÁNDO LLEGARÁ AL PERÚ Y QUÉ PAÍS VISITARÁ ANTES?

Después de finalizar sus compromisos en Uruguay, León XIV viajará a Argentina. Tras cumplir sus actividades allí, León XIV llegará al Perú el miércoles 11 de noviembre. La visita se extenderá hasta el día 16, con actividades en Lima, Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

¿QUÉ PREPARATIVOS SE REALIZAN EN PERÚ PARA RECIBIR AL PONTÍFICE?

Las autoridades y organizaciones religiosas avanzan con los preparativos para recibir al Santo Padre.

En Lima, la ATU y la Línea 1 presentaron un tren acondicionado con imágenes del pontífice. También se prepararon los papamóviles, equipados con cúpula de polímero, escalera retráctil y capacidad para siete ocupantes. Estos vehículos llevan los símbolos oficiales de la Santa Sede.

En Chiclayo, la Diócesis habilitó en Joinnus el registro gratuito para participar en la misa del 13 de noviembre en las Pampas de Pimentel. Los interesados deben crear una cuenta, verificar sus datos con un código de seis dígitos y seleccionar el cuadrante, horario y puerta de ingreso disponibles.

En Cusco comenzaron los trabajos de instalación del escenario principal en Sacsayhuamán. Aunque el aforo definitivo sigue pendiente, la Dirección Desconcentrada de Cultura propuso recibir a 75.000 personas, mientras que el Arzobispado planteó ampliar la capacidad hasta los 85.000 fieles, según informa La República.

¿QUÉ DÍAS NO LABORABLES SE DECLARARON EN PERÚ POR LA VISITA DEL PAPA LEÓN XIV?

El Gobierno estableció jornadas no laborables compensables para trabajadores de los sectores público y privado de algunas regiones del país. Estas son las fechas:

Lima y Callao: 11 y 16 de noviembre, además del 12 desde la 1:00 p. m.

11 y 16 de noviembre, además del 12 desde la 1:00 p. m. Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura: 13 y 14 de noviembre.

13 y 14 de noviembre. Cusco y Ucayali: 15 de noviembre.

La disposición fue oficializada mediante un decreto supremo publicado el viernes 23 de octubre en el diario oficial El Peruano.

VIDEO RECOMENDADO: