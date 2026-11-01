Las calles de Lima se preparan para vivir una jornada de profunda devoción con el quinto y último recorrido del Señor de los Milagros, programado para este domingo 1 de noviembre de 2026. Miles de fieles acompañarán al Cristo Moreno en su despedida de la ciudad, entre oraciones, muestras de gratitud y expresiones de fervor religioso.

La procesión comenzará a las 12:00 del mediodía y marcará el cierre de las actividades del Cristo de Pachacamilla durante este año. Tras completar su recorrido, la imagen sagrada regresará al Monasterio de Las Nazarenas, donde permanecerá hasta una nueva temporada de encuentros con sus devotos.

Este es el recorrido que hará Señor de los Milagros para hoy que luego permanecer hasta el próximo año

El último recorrido del Señor de los Milagros comenzará en el Santuario de Las Nazarenas, desde donde la imagen avanzará por la avenida Tacna para continuar su paso por el jirón Callao y el jirón Chancay. La procesión seguirá por la avenida Emancipación, en un trayecto que reunirá a los fieles en las principales calles del Centro de Lima.

Posteriormente, el Cristo Moreno retomará la avenida Tacna para dirigirse nuevamente al Monasterio de Las Nazarenas. Allí se realizará su ingreso al santuario, marcando el final de la jornada y de la temporada procesional de este año. La imagen permanecerá en el recinto religioso hasta el próximo año, cuando vuelva a encontrarse con sus devotos.

Hay cierres y restricciones vehiculares de manera progresiva en el Centro de Lima

Quienes tengan previsto acercarse al Centro de Lima para acompañar al Señor de los Milagros deberán tomar precauciones ante las modificaciones del tránsito. La Municipalidad de Lima ha dispuesto cierres y restricciones vehiculares de manera progresiva, con el propósito de facilitar el desplazamiento de la imagen y garantizar el desarrollo de la jornada religiosa.

Las medidas se aplicarán aproximadamente entre el mediodía y las 7:30 de la noche, conforme avance el recorrido procesional. Las vías comprendidas son las avenidas Tacna y Emancipación, además de los jirones Callao y Chancay. Por ello, se recomienda a los conductores anticipar sus desplazamientos y considerar rutas alternas.

Conoce los desvíos de los servicios de transporte que hay en el centro de Lima para prevenir

La jornada también traerá modificaciones en el transporte público para quienes necesiten desplazarse por el Centro de Lima. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que el servicio regular A del Metropolitano circulará por la avenida Alfonso Ugarte y solo se detendrá en la estación Quilca. Por su parte, el servicio regular C tendrá como punto final la Estación Central.

A estos cambios se sumará el cierre temporal de las estaciones Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena. En el Corredor Azul, las rutas 301 y 305 utilizarán paraderos provisionales en la avenida Nicolás de Piérola, mientras que el servicio 412 del Corredor Morado acortará su recorrido hasta el cruce del jirón Francisco Pizarro con Prolongación Tacna.