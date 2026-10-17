Por Redacción EC

La historia de la procesión del Señor de los Milagros se remonta a mediados del siglo XVII, cuando la fe comenzó a vincularse con una imagen que resistió algunos de los terremotos más devastadores de Lima. Pintado en 1650, el Cristo Moreno permaneció en pie tras los sismos de 1655 y 1687, un hecho que fortaleció la devoción de sus seguidores. Con el paso de los años, aquella imagen se convirtió en un símbolo de esperanza para una población golpeada por las catástrofes naturales.