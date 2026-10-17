La historia de la procesión del Señor de los Milagros se remonta a mediados del siglo XVII, cuando la fe comenzó a vincularse con una imagen que resistió algunos de los terremotos más devastadores de Lima. Pintado en 1650, el Cristo Moreno permaneció en pie tras los sismos de 1655 y 1687, un hecho que fortaleció la devoción de sus seguidores. Con el paso de los años, aquella imagen se convirtió en un símbolo de esperanza para una población golpeada por las catástrofes naturales.

Sin embargo, fue el terremoto del 28 de octubre de 1746, que devastó Lima y el Callao, el que consolidó aún más su lugar en la historia religiosa del país. Mientras la ciudad enfrentaba las consecuencias de la tragedia, la imagen permaneció intacta, alimentando la admiración y la fe de los limeños. Desde entonces, la veneración al Cristo Morado creció hasta convertirse en una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias y representativas del Perú.

Estos son los días en que el Señor de los Milagros recorrerá las calles de Lima en el mes de octubre

Lima volverá a vestirse de morado los días 18, 19 y 28 de octubre, además del 1 de noviembre de 2026, con las tradicionales procesiones del Señor de los Milagros. Durante estas jornadas, miles de devotos acompañarán al Cristo Moreno por las calles de la capital, renovando una de las expresiones de fe más emblemáticas del país.

Con la llegada de estas fechas, los fieles se preparan para participar en los recorridos que forman parte de las celebraciones del mes morado. Para organizar su asistencia, podrán consultar el calendario de las salidas procesionales, los horarios previstos y las rutas oficiales que seguirá la venerada imagen por Lima.

Conoce el recorrido de la procesión del Señor de los Milagros para este domingo 18 de octubre

La segunda salida procesional del Señor de los Milagros se realizará el domingo 18 de octubre, desde las 6:00 a. m., cuando las andas partan por la avenida Tacna y continúen por los jirones Ica y de la Unión. Cerca del mediodía, el Cristo Moreno llegará a la plaza de Armas de Lima, donde recibirá homenajes de la Municipalidad Metropolitana, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal. Después, avanzará por Carabaya, Ucayali y la avenida Abancay, para seguir por las inmediaciones del Congreso de la República y los jirones Junín y Huanta. Durante la noche, recorrerá Áncash y Maynas antes de regresar a Junín y llegar a la Iglesia del Carmen, donde la jornada concluiría entre la 1:00 y las 2:00 a. m. del lunes.

La mañana del lunes 19 de octubre, a partir de las 6:00 a. m., el Cristo Morado retomará su recorrido por los jirones Huánuco, Puno y Antonio Bazo, con una parada en el Hospital Nacional Dos de Mayo. Al mediodía, las andas continuarán por Antonio Bazo, la avenida Grau y las calles Tarata y Cangallo, hasta llegar al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Posteriormente, la procesión avanzará por las avenidas Grau, Nicolás de Piérola y Abancay, además de los jirones Leticia, Zavala Loayza y Miguel Aljovín. Cada tramo reunirá a devotos que acompañarán la imagen en una de las jornadas más extensas de las celebraciones del mes morado.

Cerca de las 7:00 p. m., el Señor de los Milagros pasará por la avenida Paseo de la República para recibir un homenaje en el Palacio de Justicia. Luego, retomará esta vía y seguirá por el jirón Carabaya, los alrededores de la plaza San Martín, la avenida Nicolás de Piérola y la avenida Tacna. El recorrido concluirá con el ingreso de las andas al Santuario de las Nazarenas, donde se realizará una de las guardadas especiales de este año, a cargo de la cuadrilla 18. Se prevé que esta extensa jornada procesional finalice entre las 3:00 y las 4:00 a. m. del martes 20 de octubre.

Para el miércoles 28 de octubre el Señor de los Milagros tendrá el siguiente recorrido

El miércoles 28 de octubre, fecha central de las celebraciones del Señor de los Milagros, el Cristo de Pachacamilla saldrá a las 6:00 a. m. de la Iglesia de Las Nazarenas para recorrer la avenida Tacna, la avenida Nicolás de Piérola, el jirón Cañete y la avenida Alfonso Ugarte, hasta llegar al Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Durante la tarde, las andas retomarán su camino por Alfonso Ugarte y continuarán por la avenida Venezuela, rumbo al distrito de Breña. El itinerario seguirá por el jirón Varela, la avenida Bolivia y la avenida Garcilaso de la Vega, antes de regresar por la avenida Tacna al santuario. Esta segunda guardada del año estará a cargo de la cuadrilla 19 y se prevé que la jornada concluya entre las 3:00 y las 4:00 a. m. del día siguiente.

Las procesiones del mes morado llegarán a su fin el domingo 1 de noviembre, con un recorrido más corto que comenzará al mediodía desde la Iglesia de Las Nazarenas. En esta última salida, el Cristo Moreno avanzará por la avenida Tacna y los jirones Callao y Chancay, donde se realizarán diversos homenajes en su honor. Posteriormente, la imagen continuará por la avenida Emancipación y retornará por la avenida Tacna para ingresar al Monasterio de las Nazarenas. Con este último desplazamiento, previsto para culminar alrededor de las 6:00 p. m., concluirá el calendario procesional de 2026 y una nueva temporada de fervor religioso en Lima.

A través de este Canal podrás seguir el recorrido de la procesión del Señor de los Milagros

La devoción al Señor de los Milagros también podrá seguirse a través de las pantallas, gracias a Nazarenas TV, que transmitirá los recorridos procesionales y las actividades religiosas previstas para octubre. Los fieles que no puedan acompañar al Cristo Moreno por las calles tendrán la oportunidad de conectarse desde sus hogares y mantenerse al tanto de cada jornada. Para conocer los detalles de las transmisiones y las novedades del calendario, podrán consultar los canales oficiales y las plataformas digitales de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas.

Mientras la ciudad se prepara para recibir a miles de devotos, también será importante tomar precauciones antes de salir de casa. Las personas que necesiten desplazarse por el Centro Histórico, especialmente durante las primeras horas del domingo, deberán revisar los comunicados de las autoridades municipales y de la organización religiosa. Esta información permitirá conocer posibles restricciones y cambios en la circulación, para planificar mejor los trayectos y evitar contratiempos durante las celebraciones del mes morado.

VIDEO RECOMENDADO