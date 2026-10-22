¿Por qué cada vez nacen menos niños? El distrito de Lima donde la fecundidad cayó a niveles mínimos | Foto: Pexels
¿Por qué cada vez nacen menos niños? El distrito de Lima donde la fecundidad cayó a niveles mínimos | Foto: Pexels
Por Redacción EC

La cantidad de hijos por mujer en Lima Metropolitana ha disminuido durante la última década, una tendencia que evidencia cambios en la estructura de la población. En este contexto, uno de los distritos de la capital destaca por presentar una cifra particularmente baja, según datos del Ministerio de Salud (Minsa) y del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La caída de la fecundidad también plantea interrogantes sobre la evolución de las familias limeñas y los cambios demográficos que podrían marcar los próximos años, en medio de nuevas necesidades sociales y económicas. Descubre cuál es el distrito que registra este indicador mínimo, qué otras zonas presentan cifras similares y cómo esta tendencia podría influir en el futuro de la población peruana y en su desarrollo.

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