Los conductores peruanos que tienen previsto abastecer sus vehículos este sábado 21 de noviembre deben prestar atención a las diferencias de precios entre las estaciones de servicio. Una revisión de las tarifas reportadas en Lima muestra que el gasohol regular se comercializa desde S/ 18,56 por galón en algunos establecimientos, mientras que el premium alcanza los S/ 27,99. El diésel y los combustibles vehiculares a gas también presentan variaciones según la ubicación del grifo. Ante este panorama, la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) permite comparar los montos antes de realizar una compra.

¿Cuánto cuesta la gasolina y el gasohol en Perú este sábado 21 de noviembre?

El gasohol regular presenta diferencias considerables en Lima. Según los precios declarados en Facilito, Comas registra tarifas desde S/ 18,56 por galón, mientras que en Lurigancho el precio mínimo alcanza los S/ 18,79. En otros distritos, como Breña, San Juan de Lurigancho y Ancón, también se encuentran alternativas con distintos valores, dependiendo del establecimiento.

En el caso del gasohol premium, la brecha es todavía mayor. Ate registra precios desde S/ 20,39 por galón, mientras que en La Molina algunos establecimientos llegan a cobrar S/ 27,99. Esta diferencia demuestra que elegir correctamente dónde abastecerse puede representar un ahorro importante, especialmente para quienes utilizan su automóvil diariamente.

Precio del diésel en Lima: ¿dónde se encuentra más barato?

Los usuarios de vehículos que funcionan con diésel también deben comparar las tarifas antes de acudir a una estación de servicio. La información revisada para este sábado muestra que el diésel B5 S-50 UV registra precios desde S/ 23,89 por galón en San Juan de Lurigancho, mientras que en Ancón se reportan valores de hasta S/ 30,36.

Esta diferencia puede tener un impacto considerable para los conductores de transporte público, taxis, camiones y unidades de reparto. Por ejemplo, abastecer un tanque con 15 galones puede representar una diferencia de S/ 97,05 entre los precios extremos señalados. Por ello, revisar las tarifas cercanas a la ruta habitual es una alternativa para controlar los gastos de combustible.

¿Cuál es el precio del GLP y GNV en los grifos?

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular y el Gas Natural Vehicular (GNV) continúan siendo alternativas para los conductores que cuentan con vehículos adaptados para utilizar estos combustibles. En Lima, los precios registrados este 21 de noviembre muestran que el GLP vehicular tiene un promedio de S/ 9,22 por galón, con tarifas desde S/ 8,65 en algunos establecimientos.

En cuanto al GNV, el precio promedio reportado en Lima alcanza los S/ 1,68 por metro cúbico, mientras que algunas estaciones presentan tarifas desde S/ 1,60. Es importante recordar que el GNV se comercializa por metro cúbico y el GLP vehicular por galón, por lo que sus valores no deben compararse directamente con los precios de la gasolina o el diésel.

¿Cómo consultar los precios de los combustibles en Facilito de Osinergmin?

Los conductores pueden utilizar la plataforma oficial Facilito de Osinergmin para conocer cuánto cuesta el combustible en los establecimientos registrados. El sistema permite seleccionar el departamento, provincia y distrito, además de identificar los grifos que comercializan gasohol regular, premium, diésel, GLP y GNV. De esta manera, cada usuario puede comparar las tarifas disponibles antes de salir de casa.

La herramienta también permite revisar la ubicación de las estaciones, los productos disponibles y la hora de actualización de los precios declarados. Sin embargo, los montos son referenciales y pueden cambiar durante el día. Por ello, antes de realizar el abastecimiento, es recomendable comprobar el precio exhibido en el surtidor y confirmar que el establecimiento tenga combustible disponible.

¿Por qué varían los precios de la gasolina, diésel y gas en Perú?

Las diferencias entre los precios de los combustibles responden a diversos factores, entre ellos los costos de transporte, almacenamiento, distribución, condiciones del mercado internacional y márgenes comerciales de cada establecimiento. Por esa razón, dos grifos ubicados en una misma zona pueden ofrecer tarifas distintas para un mismo producto.

A ello se suma el contexto de abastecimiento energético. El Ministerio de Energía y Minas declaró en situación de emergencia las actividades de hidrocarburos mediante la Resolución Ministerial N.° 490-2026-MINEM/DM, con una vigencia de hasta ocho meses y un enfoque preventivo frente a posibles eventos climáticos que puedan afectar la cadena de suministro. La medida busca proteger la continuidad del abastecimiento y no significa, por sí sola, que exista una escasez generalizada de combustibles en el país.