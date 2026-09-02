Premios Juventud 2026 EN VIVO: fecha, horarios y dónde ver la ceremonia

La edición número 23 de los Premios Juventud celebrará a las grandes estrellas de la música latina en una noche dedicada a reconocer a los talentos más destacados de la música, la televisión, el streaming, la creación de contenido digital y la cultura pop. La gala se realizará este jueves 3 de septiembre bajo el lema “Conéctate al Vibe” y reunirá a destacadas figuras de la industria, además de ofrecer presentaciones en vivo y una noche llena de sorpresas.

En esta edición, la competencia se distribuirá en 50 categorías, con Carín León como el artista con más nominaciones, al acumular nueve menciones. Le siguen Beéle, Kany García y Rauw Alejandro, con siete nominaciones cada uno. Además, Marc Anthony y Yandel recibirán el reconocimiento “Agentes de Cambio”, una distinción que destaca su influencia y aporte en los ámbitos social, artístico y cultural.

Para no perderte la ceremonia, aquí te presentamos el horario según tu país, los canales de transmisión EN VIVO y cómo seguir todos los detalles de los Premios Juventud 2026.

¿Cuándo y dónde son los Premios Juventud 2026?

La gran fiesta de los Premios Juventud tendrá como escenario el Starlite Amphitheater de Marbella en España, donde este jueves 3 de septiembre se escribirá un nuevo capítulo en la historia de la premiación. Por primera vez, el evento cruzará el Atlántico para celebrarse en Europa, después de haber tenido como sedes a ciudades de Estados Unidos, Puerto Rico y Panamá.

¿A qué hora son los Premios Juventud 2026?

En Perú, la ceremonia central de los Premios Juventud 2026 comenzará a las 6:00 p. m. de este jueves 3 de septiembre. Previamente, los seguidores podrán conectarse desde las 5:00 p. m.para disfrutar de “Noche de Estrellas”, con la cobertura de la alfombra roja y todos los detalles previos a la gala.

¿Dónde ver EN VIVO los Premios Juventud 2026?

La transmisión de los Premios Juventud 2026 estará disponible en Estados Unidos a través de Univision, UNIMÁS y Galavisión, mientras que el público también podrá seguir la ceremonia vía streaming mediante ViX y YouTube, tanto en territorio estadounidense como en la mayoría de países de América Latina. Asimismo, los espectadores podrán disfrutar del evento de forma gratuita a través de DIRECTV y Prime Video. También podrás seguir todos los detalles de la ceremonia a través de la web de El Comercio.

¿Qué artistas cantarán en los Premios Juventud 2026?