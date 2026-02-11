¡Prepárate! El Senamhi lanza alerta naranja por mal tiempo en estas 12 regiones del Perú

Hoy el verano 2026 continúa desarrollándose en Perú, y desde el Gobierno a través del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), brindando detalles entorno a un clima cuyo mal tiempo termina registrándose bajo ciertos niveles de alerta como la de color naranja. Ahora, y con relación al mes de febrero, viene llamando precisamente la atención, la información referente a la ocurrencia de peligrosos fenómenos atmosféricos en hasta 12 regiones del país, y mediante aviso que la presencia de lluvias.

ALERTA NARANJA Y POR MAL TIEMPO EN ESTAS 12 REGIONES PERUANAS, SEGÚN AVISO DEL SENAMHI

De manera periódica, el Senamhi como organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), emite datos relacionados a la probable ocurrencia de acontecimientos que podrían perjudicar a diversas ciudades peruanas, pronosticándose a partir de la medianoche del miércoles 11 de febrero, la presencia de precipitaciones de “moderada a fuerte intensidad” en hasta 12 regiones pertenecientes a la selva.

Ante lo expuesto, hoy resulta importante compartirte los detalles acerca del Aviso N° 044, y cuya duración asciende a las 71 horas en las cuales terminará por evidenciarse lluvias acompañadas de “descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h” hasta las 11.59 p.m. del viernes 13.

Con respecto a las zonas de posible afectación según pronóstico brindado por parte del Senamhi desde el miércoles 11 de febrero, te compartimos a continuación los nombres de las 12 regiones peruanas que debido a la presencia de precipitaciones de verano, se encuentran bajo alerta naranja, y experimentarán acumulados próximos a los 60 mm/día:

Amazonas

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huánuco

Junín

Loreto

Madre de Dios

Pasco

Puno

San Martín

Ucayali

De acuerdo a la información compartida oficialmente por parte del organismo adscrito al MINAM, también resulta importante destacar, que hacia la quincena de febrero 2026, la “región Loreto presentará temperaturas entre los 32 °C y 33 °C, con una sensación térmica que podría alcanzar los 36 °C“, y puntualmente desde la tarde del jueves 12 hasta el lunes 16, ”se esperan tormentas en diferentes zonas” de dicha ciudad selvática coincidiendo además con las celebraciones del Carnaval Amazónico y el Día de la Amistad.

SENAMHI: ESTAS RECOMENDACIONES BRINDA EL INDECI ANTE AVISO N° 044 DE FEBRERO 2026

Ráfagas de viento

- Asegura bien los techos y vigas para evitar desprendimiento.

- Asegura los vidrios de las ventanas y cubre los puntos de entrada de aire y polvo a tu vivienda.

- Ten cuidado al utilizar lámparas o velas, ya que este fenómeno puede ocasionar su caída, y terminar provocando un incendio.

- Asegúrate de que alrededor de la vivienda no hayan quedado ramas de árboles, postes inestables u otro tipo de material que pudieran generar accidentes.

- Evitar en lo posible salir de tu vivienda.

- Si vas a viajar, infórmate de las condiciones de los vientos en el camino hacia el lugar a donde te diriges.

Lluvias de moderada a fuerte intensidad

- Aléjate y no cruces zonas inundadas ni ríos.

- Ten presente que los deslizamientos, flujos de lodos y derrumbes pueden acelerarse durante la ocurrencia de precipitaciones intensas o continuas.

- Refuerza tu techo y cubre aquellas zonas donde identifiques huecos.

- Despeja la azotea de tu casa y protege el techo con capa de concreto, y pendiente hacia el ducto de desfogue de agua.

- Desconecta y aléjate de artefactos eléctricos, cortando además el suministro eléctrico si existe riesgo de que el agua ingrese a casa.

- Permanece en construcciones cerradas y seguras como casas, escuelas y edificios públicos.

- Si vas a manejar un vehículo, hazlo con precaución ya que la lluvia disminuye la visibilidad y aumenta el tiempo necesario de frenado.

Fuente: INDECI