El cultivo de higo forma parte de la identidad productiva de Chilca, en la provincia de Cañete. Reconocido por la calidad de este fruto y por albergar cada año el tradicional Festival Internacional del Higo, el distrito ha consolidado esta actividad como una de sus principales fuentes de desarrollo económico local.

En ese contexto, fortalecer las capacidades de los agricultores resulta clave para incrementar la productividad, mejorar la competitividad y asegurar la sostenibilidad de este cultivo. Con el propósito de contribuir a ese objetivo, Fenix impulsa un proyecto de capacitación y asistencia técnica dirigido a productores de higo de la zona.

El proyecto está dirigido a los integrantes de la Asociación de Productores de Higo de Chilca y contempla un programa de capacitación y asistencia técnica especializada que acompañará a los agricultores durante diez meses, contribuyendo a optimizar el manejo agronómico del cultivo, fortalecer la organización de los productores e impulsar mejores resultados en sus cosechas.

En su etapa inicial, el proyecto reunió al 100% de los agricultores miembros de la asociación en una primera jornada de capacitación. Asimismo, se completó el levantamiento de la línea de base y se realizaron visitas técnicas al total de los socios beneficiarios, brindando acompañamiento a 26 agricultores que en conjunto cultivan cerca de 17 hectáreas y 2.600 plantas de higo.

“Con este proyecto buscamos fortalecer las capacidades técnicas y organizacionales de los productores de higo, brindándoles herramientas que les permitan mejorar el manejo de sus cultivos, incrementar su productividad y generar mayores oportunidades de desarrollo para sus familias. Impulsar este tipo de iniciativas forma parte de nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de las comunidades donde operamos”, señaló Saul Marin, subgerente de sostenibilidad de Fenix.

Los primeros resultados reflejan una positiva respuesta de los participantes. Los agricultores han destacado el valor de las capacitaciones y del acompañamiento técnico, mientras que productores que aún no forman parte de la asociación han manifestado su interés en integrarse al proyecto, reconociendo el aporte que representa para el desarrollo del cultivo de higo en el distrito.

A través de este tipo de iniciativas, Fenix reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de las comunidades de su zona de influencia, promoviendo proyectos que fortalecen las capacidades locales, impulsan actividades productivas y contribuyen al desarrollo económico del territorio.

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