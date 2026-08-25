El proyecto está dirigido a los integrantes de la Asociación de Productores de Higo de Chilca y contempla un programa de capacitación y asistencia técnica especializada | Foto: Difusión
El proyecto está dirigido a los integrantes de la Asociación de Productores de Higo de Chilca y contempla un programa de capacitación y asistencia técnica especializada | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El cultivo de higo forma parte de la identidad productiva de Chilca, en la provincia de Cañete. Reconocido por la calidad de este fruto y por albergar cada año el tradicional Festival Internacional del Higo, el distrito ha consolidado esta actividad como una de sus principales fuentes de desarrollo económico local.