¿Qué canal pasa la final del Mundial Femenino de Fútbol 2023 en Australia y Nueva Zelanda?

A solo pocos días de la final del Mundial Femenino 2023, las selecciones de España e Inglaterra jugarán este importante desenlace, por lo que será un partido parejo ya que ambas escuadras han demostrado gran nivel en todo el torneo. Las ibéricas accedieron a esta definición tras vencer a Suecia en semifinales, mientras que Inglaterra hizo lo propio contra el anfitrión Australia.

¿A QUÉ HORA Y CUÁNDO SE JUGARÁ LA FINAL DEL MUNDIAL FEMENINO 2023?

La gran final femenina entre España e Inglaterra se llevará a cabo este domingo 20 de agosto. A continuación, te brindamos los horarios del partido según el país donde te encuentres:

México: 4.00 a. m.

4.00 a. m. Colombia, Ecuador, Perú: 5.00 a. m.

5.00 a. m. Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 6.00 a. m.

6.00 a. m. Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 a. m.

6.00 a. m. Argentina, Brasil, Uruguay: 7.00 a. m.

7.00 a. m. España: 12.00 p. m.

¿DÓNDE VER LA FINAL DEL MUNDIAL FEMENINO 2023?

Argentina: DSports, TV Pública

DSports, TV Pública Brasil: TV Globo, SporTV

TV Globo, SporTV Chile: DSports

DSports Colombia: DSports, RCN, Gol Caracol

DSports, RCN, Gol Caracol Ecuador: DSports, Teleamazonas

DSports, Teleamazonas México: TUDN, ViX

TUDN, ViX Perú: DSports, ATV

DSports, ATV Uruguay: DSports

DSports Venezuela: DSports, Televen

DSports, Televen Estados Unidos: Telemundo, Universo

Telemundo, Universo España: Teledeporte, La 2, RTVE Play.

¿CÓMO VER LA FINAL ONLINE DEL MUNDIAL FEMENINO 2023?

Aquellas personas que no desean perderse el partido España vs. Inglaterra por internet, se tendrán que suscribir al servicio de streaming DirecTV GO (DGO), el cual es el encargado de pasar el torneo para Sudamérica.

¿DÓNDE SE JUGARÁ LA FINAL DEL MUNDIAL FEMENINO 2023?

El escenario de esta gran final entre España vs. Inglaterra se realizará en el Accor Stadium, recinto deportivo multiusos que se encuentra en Sydney, con capacidad para albergar a más de 80.000 fanáticos.

¿CÓMO LLEGAN AL PARTIDO LAS SELECCIONES DE ESPAÑA E INGLATERRA?

La selecciones de España, que es dirigida por Jorge Vilda, fueron las primeras en poder obtener el pase a la final tras sacar del camino a Suecia, en un partido en el que todos los goles llegaron en los últimos minutos del encuentro. Las responsables de los goles fueron Salma Paralluelo y Olga Carmona.

Por su lado, Australia para llegar a la semifinal, logró vencer a Francia, en la tanda de penales. Al final, Inglaterra consiguió su pase luego de remontar ante Colombia, que se adelantó muy rápido con una gran Diana de Santos. Las encargadas de darle vuelta al marcador para el batacazo inglés fueron Hemp y Russo. Ahora las selecciones de España e Inglaterra disputarán la final del torneo.