Si hoy, 24 de marzo, quieres ver el Debate Presidencial 2026 del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) , tienes varias opciones gratis en TV abierta y por Internet. La señal matriz la aporta TV Perú, mientras que otros canales nacionales y plataformas digitales retransmiten el evento en vivo para todo el país y para los peruanos en el extranjero.

El encuentro se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, sin acceso al público general; solo ingresan candidatos, equipos técnicos y prensa acreditada. Esta decisión busca garantizar orden, seguridad y la misma señal para todos los medios. El horario central se concentra en la noche, en “horario prime”, para maximizar la audiencia televisiva y digital.

El JNE ha definido este encuentro como parte oficial de la campaña de Elecciones Generales 2026, por lo que garantiza una señal abierta y accesible para la mayor cantidad posible de ciudadanos. Por eso, además de la televisión, tendrás alternativas por streaming en YouTube, Facebook y apps de los propios canales.

Conoce cuáles son los canales TV por señal abierta, cable/pago o streaming online para ver el debate presidencial 2026 EN VIVO GRATIS hoy, este martes 24 de marzo. (Foto: Composición Gestión Mix) / Jairo Rúa

Canales de TV abierta que transmiten el debate hoy 24 de marzo

Para ver el Debate Presidencial 2026 en señal abierta dentro del Perú, estas son las señales confirmadas para hoy:

Canal de TV Tipo de transmisión TV Perú (Canal 7) Señal oficial nacional del debate América Televisión Retransmite en vivo la señal del JNE Latina Televisión Transmisión en directo a nivel nacional Panamericana Televisión Cobertura en tiempo real del encuentro ATV Señal abierta con el debate presidencial completo

TV Perú (Canal 7): señal oficial nacional del debate.

América Televisión: retransmite EN VIVO la señal del JNE.

Latina Televisión: transmisión en directo a nivel nacional.

Panamericana Televisión: cobertura en tiempo real del encuentro.

ATV: señal abierta con el debate presidencial completo.

El JNE dispuso que la señal se entregue en forma gratuita para estos medios, lo que permite que la ciudadanía compare propuestas sin depender de TV de paga. Si cuentas con antena de señal abierta o cable básico, deberías acceder sin problemas desde cualquier región del país.

Cómo ver por TV de paga y Señal Online el Debate Presidencial 2026

Además de la TV abierta, también hay canales de streaming online como El Comercio que pasarán la cobertura completa del Día 2 del Debate Presidencial EN VIVO y EN DIRECTO este martes 24 de marzo a partir de las 8:00 pm .

Plataforma / Canal Descripción El Comercio (web y canales digitales) Transmisión en todas las plataformas de El Comercio: página web oficial y canales streaming en YouTube y Facebook. YouTube del JNE Señal oficial en vivo del debate presidencial, accesible desde cualquier dispositivo con internet. Facebook Live del JNE Transmisión con posibilidad de comentar, reaccionar y compartir el evento en tiempo real. YouTube de TV Perú Permite ver el debate en vivo, incluso fuera del país, ideal para peruanos en el extranjero. Web y app de TV Perú Opción gratuita para seguir la programación en directo sin necesidad de cable. América tvGO y Latina Play Apps y plataformas web que suelen sumarse a la transmisión en directo dentro del territorio peruano.

Basta con tener una conexión estable a Internet y acceder a los canales oficiales para evitar enlaces no autorizados o transmisiones de baja calidad. Además, las redes del JNE suelen fijar el enlace del streaming para que sea fácil de ubicar el mismo día del debate.

Sigue la cobertura del Debate Presidencial del JNE 2026 EN VIVO HOY martes 24 de marzo. Esto son los horarios y los candidatos participantes. (Foto: Jura Nacional de Elecciones 2026)

Candidatos de hoy en el debate presidencial 2026

Hoy martes 24 de marzo participan 11 candidatos, organizados en grupos (ternas) alrededor del eje “seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad”. Los nombres confirmados para esta jornada son los siguientes: