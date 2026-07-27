La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) oficializó la conformación de un grupo de trabajo multisectorial que tendrá a su cargo la promoción del desarrollo territorial y sostenible de los departamentos que integran la denominada Ruta de León. Esta iniciativa busca revalorar los lugares vinculados a la permanencia en el Perú del actual papa León XIV, impulsando su importancia histórica, cultural y turística. La medida fue establecida mediante la Resolución Ministerial N.° 251-2026-PCM, publicada este domingo en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Con esta disposición, el Ejecutivo pone en marcha un mecanismo de coordinación entre diversos sectores del Estado para fortalecer el desarrollo de este circuito turístico y preservar el legado asociado al pontífice durante su estancia en el país.

¿Cuáles son, con precisión, los lugares que visitará el papa León XIV cuando visite el Perú en los próximos meses?

El grupo de trabajo multisectorial, adscrito a la PCM, tendrá como principal misión elaborar un plan de intervenciones prioritarias orientado a impulsar el desarrollo territorial y sostenible de las regiones Piura, Lambayeque, La Libertad y la Provincia Constitucional del Callao. La iniciativa busca coordinar acciones que contribuyan al crecimiento equilibrado de estos territorios. Entre las responsabilidades asignadas figura la elaboración de un diagnóstico que permita identificar las principales necesidades de estas jurisdicciones en áreas como conectividad, movilidad urbana, seguridad ciudadana, salud, saneamiento y gestión ambiental. Además, el plan contemplará acciones para mejorar los espacios públicos, fortalecer la actividad turística y promover la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural de las regiones involucradas.

¿Qué otras responsabilidades asumirán el grupo de trabajo multisectorial designado por la PCM?

El grupo de trabajo tendrá como una de sus principales tareas diseñar un plan de intervenciones prioritarias destinado a promover el desarrollo territorial y sostenible de los departamentos que forman parte de La Ruta de León. Para ello, deberá establecer mecanismos de coordinación entre distintos sectores y niveles de gobierno, además de definir responsabilidades, cronogramas y acciones necesarias para ejecutar la iniciativa. De acuerdo con la norma, esta comisión deberá instalarse en un plazo máximo de cinco días hábiles posteriores a la publicación de la resolución. Su periodo de funcionamiento será de un año, contado desde la fecha de instalación, y al finalizar dicho periodo tendrá que presentar un informe final ante la Presidencia del Consejo de Ministros con los resultados y avances alcanzados.

Conoce la fecha en la que vendrá el papa León XIV de visita al Perú por lo que la organización viene trabajando

La llegada del papa León XIV al Perú está programada tentativamente para la primera mitad de noviembre de 2026, con una permanencia estimada de ocho a diez días. Sin embargo, el Vaticano todavía no ha confirmado las fechas oficiales del viaje pastoral. La visita genera expectativa, debido a que será el retorno del pontífice al país donde desarrolló parte de su labor religiosa antes de asumir el cargo. Como parte de los preparativos, una delegación oficial enviada por el Vaticano arribó recientemente al Perú para evaluar los posibles escenarios donde se llevarán a cabo las actividades del Santo Padre, con especial atención en la ciudad de Pucallpa. Estas inspecciones forman parte del proceso de planificación logística y de seguridad que requiere la organización de una visita papal.

El papa León XIV muestra un gran entusiasmo con su visita al Perú ya que siente un profundo cariño cuando se inició

El papa León XIV ha reiterado en distintas ocasiones el profundo afecto, gratitud y emoción que siente por el Perú, nación donde desarrolló una extensa etapa de su labor pastoral. El pontífice, además, mantiene un vínculo especial con el país al contar también con la nacionalidad peruana. Durante su trayectoria religiosa, construyó una estrecha relación con las comunidades que acompañó y con la cultura peruana.

En el marco de los preparativos para su próxima visita, el Santo Padre expresó su entusiasmo por retornar al Perú y reencontrarse con los lugares y personas que forman parte de su historia. Tras encuentros entre autoridades peruanas y representantes del Vaticano, se conoció que recordó con especial cariño a Chiclayo y evocó la gastronomía lambayecana, mencionando platos como el loche, el cabrito y el arroz con pato. Asimismo, el cardenal Carlos Castillo afirmó que León XIV conserva una profunda alegría al hablar del país y considera que su experiencia junto al pueblo peruano dejó una huella significativa en su vida y ministerio.