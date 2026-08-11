Si buscas ahorrar en combustible en Lima, comparar los precios antes de acudir al grifo puede marcar una diferencia importante en el presupuesto mensual. Este martes 11 de agosto de 2026, los registros de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) muestran diferencias considerables entre los valores mínimos y máximos de los principales combustibles. Los precios son reportados por los propios operadores de las estaciones de servicio y pueden cambiar continuamente.

¿Cuánto cuesta la gasolina más barata en Lima?

De acuerdo con los registros consultados para este 11 de agosto, el gasohol regular presenta un precio mínimo de S/ 17.99 por galón, mientras que el valor máximo alcanza los S/ 21.49. En el caso del gasohol premium, la tarifa más baja llega a S/ 18.79, frente a un máximo de S/ 23.99 por galón. Estas diferencias explican por qué revisar distintas estaciones antes de abastecerse puede generar un ahorro considerable.

Para quienes utilizan vehículos a diario, especialmente conductores de taxi, reparto o transporte de mercancías, una diferencia de algunos soles por galón puede acumularse rápidamente. Por eso, más que buscar una estación de servicio específica sin verificar previamente sus tarifas, lo recomendable es revisar el precio actualizado y comprobar que continúe vigente antes de desplazarse hasta el establecimiento.

¿Dónde está el diésel más barato?

El Diésel B5 S-50 UV registra para Lima un precio mínimo de S/ 22.42 por galón, mientras que el máximo llega a S/ 26.79. Esto representa una diferencia de S/ 4.37 por galón, un monto que puede resultar especialmente relevante para conductores que necesitan abastecer grandes cantidades de combustible.

La diferencia entre estaciones responde a varios factores. El precio final incorpora elementos como la cotización internacional del petróleo, impuestos, costos de transporte y distribución, además del margen comercial que establece cada estación de servicio. Por esa razón, dos grifos ubicados en diferentes zonas de Lima pueden ofrecer tarifas bastante distintas para el mismo producto.

Los grifos más baratos se concentran por zonas

Aunque los precios cambian todos los días, los reportes de Facilito y de informes periodísticos basados en esa plataforma muestran un patrón claro: ciertos distritos de Lima concentran estaciones históricamente más competitivas. En Lima Norte, los combustibles más baratos suelen ubicarse en grifos de Carabayllo y San Martín de Porres; en Lima Sur, en zonas de Villa María del Triunfo y Lurín; mientras que en Lima Este destacan puntos de Ate y San Juan de Lurigancho.

En Lima Oeste y el Callao también hay estaciones con precios por debajo del promedio, especialmente en corredores como la Panamericana, la Vía de Evitamiento y avenidas industriales. Para el consumidor, el mensaje es claro: más que buscar “la marca más barata”, conviene ubicar los grifos específicos que, en su zona, reportan los mejores precios día a día. Esa información ya no depende del boca a boca, sino que está disponible en tiempo real en el celular.

¿Cómo encontrar los grifos más baratos de Lima?

Una de las alternativas más prácticas es Facilito, la plataforma de Osinergmin que permite consultar los precios de combustibles registrados en estaciones de todo el país. El sistema no solo muestra los valores del gasohol y diésel, sino también información correspondiente al GNV y GLP, y permite ubicar establecimientos cercanos con sus respectivas tarifas.

La herramienta está disponible en línea y también mediante una aplicación para dispositivos móviles. Antes de llenar el tanque, basta con seleccionar el combustible que utiliza el vehículo y revisar las opciones disponibles en la zona. En un contexto de precios variables, comparar puede convertirse en una de las formas más sencillas de reducir el gasto sin modificar el recorrido ni el consumo del automóvil.

Consejos prácticos para ahorrar al cargar combustible

Además de elegir el grifo con el mejor precio, hay pequeños hábitos que ayudan a estirar cada galón. Mantener los neumáticos con la presión adecuada, evitar aceleraciones bruscas, no llevar peso innecesario en el auto y planificar rutas con menos tráfico reducen el consumo real de combustible y, por tanto, el gasto mensual. También es recomendable llenar el tanque en horarios más frescos del día y evitar llegar siempre “a la reserva”, lo que obliga a cargar en el primer grifo disponible, sea caro o barato.

En Lima, donde el costo de la gasolina y el diésel pesa cada vez más en el presupuesto familiar y en la operación del transporte, informarse dejó de ser solo una buena costumbre para convertirse en una necesidad. Consultar Facilito antes de salir, identificar los grifos más económicos en tu ruta y adoptar una conducción eficiente puede marcar la diferencia entre sufrir cada subida de precios o tener cierto margen de maniobra para enfrentarla.

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