Por Redacción EC

Es bien sabido que la Amazonía peruana destaca por su vasta biodiversidad, la extensión de sus bosques y su importancia para el equilibrio ambiental y el ciclo del agua. De hecho, su conservación resulta esencial para proteger los ecosistemas y a las comunidades que dependen de sus recursos, frente a amenazas como la deforestación, la minería ilegal y los incendios forestales. En ese sentido, en el marco de las celebraciones por los 26 años de creación de la Reserva Nacional Tambopata, se busca destacar la importancia de conservar esta área natural protegida. Por ello, se anunció un concurso nacional que permitirá a los jóvenes mostrar la biodiversidad y riqueza de esta reserva a través de las redes sociales, siempre que cumplan con las bases y requisitos establecidos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.