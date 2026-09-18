Es bien sabido que la Amazonía peruana destaca por su vasta biodiversidad, la extensión de sus bosques y su importancia para el equilibrio ambiental y el ciclo del agua. De hecho, su conservación resulta esencial para proteger los ecosistemas y a las comunidades que dependen de sus recursos, frente a amenazas como la deforestación, la minería ilegal y los incendios forestales. En ese sentido, en el marco de las celebraciones por los 26 años de creación de la Reserva Nacional Tambopata, se busca destacar la importancia de conservar esta área natural protegida. Por ello, se anunció un concurso nacional que permitirá a los jóvenes mostrar la biodiversidad y riqueza de esta reserva a través de las redes sociales, siempre que cumplan con las bases y requisitos establecidos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO PARTICIPAR PARA CONOCER LA RESERVA NACIONAL DE TAMBOPATA GRATIS?

A través de sus plataformas oficiales, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) anunció el lanzamiento del concurso “26 años de Tambopata, nuevas voces para conservarla”, en el marco del aniversario de la Reserva Nacional Tambopata. Esta iniciativa está dirigida exclusivamente para jóvenes que tienen entre 20 y 30 años y deberán presentar un video en el que respondan dos preguntas: ¿qué mensaje le darían a Tambopata por sus 26 años? y ¿cómo contribuirían a su conservación?

Esto permitirá que muchos puedan compartir su mensaje e inspirar a otros jóvenes a valorar y proteger uno de los espacios naturales más biodiversos del Perú. Asimismo, las personas interesadas en participar en el concurso deben tener en cuenta que la convocatoria estará abierta hasta el próximo 5 de octubre y que deberán cumplir con los requisitos previamente establecidos. Por último, Sernanp indicó que los ganadores podrán llevarse un premio que les permitirá conocer más de cerca esta importante reserva natural: una noche para dos personas en un lodge de Inkaterra.

¿QUIÉN ES LA CREADORA DE CONTENIDOS QUE PROMUEVE LA DEFENSA DE LA AMAZONÍA PERUANA?

En entrevista para la Agencia Andina, Gimena Cariajano se ha consolidado a sus 27 años como una joven profesional de origen achuar. A pesar de que nació en una comunidad de Loreto, una zona impactada por la actividad petrolera, a los 18 años contó que se trasladó a Iquitos para estudiar Ingeniería Ambiental. Sin embargo, debido a la pandemia y problemas de acreditación en su centro de estudios truncaron sus estudios, por lo que empezó a crear contenido en redes sociales, donde cuenta con una gran comunidad de aproximadamente 300 000 seguidores.

Así, su compromiso con la protección de los ecosistemas de los pueblos amazónicos la impulsó a utilizar sus plataformas para promover las costumbres e historias de una zona altamente afectada por la deforestación, la minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico y la violencia contra las comunidades. Inclusive, esto la llevó a ser seleccionada para protagonizar “Más peruano que nunca”, campaña que conmemora los 15 años de la Marca Perú. Además, Gimena capacita a jóvenes de la región para difundir su cultura en redes sociales, con el respaldo de organizaciones no gubernamentales.

“Llevo aprendiendo muchas cosas de otros pueblos indígenas porque cada uno tiene su cosmovisión, su forma de ver la vida, sus propias costumbres y tradiciones, y voy aprendiendo y voy compartiéndolas. Recibí la convocatoria, y por un momento lo dudé, pero dije, ‘¿por qué no mostrarme, por qué no llegar a otros espacios con este mensaje tan importante y que también resuene en la mente y en el corazón de otros jóvenes? Cuando me inicié en las redes, lo hice con el propósito de enamorar a la gente mostrando la Amazonía, pero a lo que voy a llegar ahora es a preguntar ¿qué va a pasar con todo esto tan bonito si no lo defendemos?”, dijo para Andina.