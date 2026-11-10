Por Redacción EC

Según el Ministerio de Salud, la vasectomía es un procedimiento quirúrgico ambulatorio que puede realizarse incluso sin bisturí. De hecho, esta intervención consiste en bloquear y cortar los conductos deferentes para impedir el paso de los espermatozoides. Aunque estos continúan produciéndose, son reabsorbidos por el organismo, por lo que el procedimiento no altera el aspecto ni la cantidad habitual del semen. En ese contexto, el Minsa convocó a hombres mayores de edad interesados en someterse gratuitamente a este método anticonceptivo permanente en los hospitales del país. La iniciativa busca facilitar el acceso a métodos de planificación familiar seguros, gratuitos y definitivos, mediante un estricto protocolo de seguridad. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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