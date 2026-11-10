Según el Ministerio de Salud, la vasectomía es un procedimiento quirúrgico ambulatorio que puede realizarse incluso sin bisturí. De hecho, esta intervención consiste en bloquear y cortar los conductos deferentes para impedir el paso de los espermatozoides. Aunque estos continúan produciéndose, son reabsorbidos por el organismo, por lo que el procedimiento no altera el aspecto ni la cantidad habitual del semen. En ese contexto, el Minsa convocó a hombres mayores de edad interesados en someterse gratuitamente a este método anticonceptivo permanente en los hospitales del país. La iniciativa busca facilitar el acceso a métodos de planificación familiar seguros, gratuitos y definitivos, mediante un estricto protocolo de seguridad. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO ACCEDER A LA CAMPAÑA GRATUITA DE VASECTOMÍA EN EL PERÚ?

En el marco de la campaña “Hazte la vasectomía y comparte la responsabilidad”, el Ministerio de Salud anunció la Jornada Nacional de Vasectomía 2026, dirigida exclusivamente a hombres mayores de edad que opten por este método anticonceptivo permanente. Aunque las inscripciones ya finalizaron, el Minsa precisó que el procedimiento dura aproximadamente 20 minutos, se realiza con anestesia local y utiliza la técnica sin bisturí en los 75 hospitales habilitados (LINK). Asimismo, recalcó que la decisión de someterse a una intervención quirúrgica debe ser voluntaria e informada, y contar con asesoramiento profesional. Caso contrario, se habilitó la Línea 113, opción 3, para recibir orientación gratuita sobre esta cirugía. Por consiguiente, te presentamos, compartido por Andina, las tres etapas de atención que recibirán los inscritos:

2 al 6 de noviembre : Los interesados pueden inscribirse en los establecimientos de salud autorizados para realizar este procedimiento.

: Los interesados pueden inscribirse en los establecimientos de salud autorizados para realizar este procedimiento. 9 al 13 de noviembr e: El proceso incluye consejería, evaluación médica y la firma del consentimiento informado.

e: El proceso incluye consejería, evaluación médica y la firma del consentimiento informado. 16 al 20 de noviembre: Realización del procedimiento mediante la técnica de vasectomía sin bisturí.

ASPECTOS RELEVANTES DE LA VASECTOMÍA, SEGÚN MINSA

Estas son las principales características de la vasectomía, un método anticonceptivo permanente dirigido a hombres mayores de edad:

Efectividad: Tiene una efectividad del 99.5 % como método anticonceptivo.

Tiene una efectividad del 99.5 % como método anticonceptivo. Duración: La intervención suele durar aproximadamente 20 minutos.

La intervención suele durar aproximadamente 20 minutos. Anestesia: Se utiliza anestesia local y no requiere hospitalización.

Se utiliza anestesia local y no requiere hospitalización. Edad: El procedimiento está dirigido a personas mayores de 18 años. En el caso de hombres menores de 25 años y sin hijos, se requiere consejería especializada y una evaluación médica previa.

El procedimiento está dirigido a personas mayores de 18 años. En el caso de hombres menores de 25 años y sin hijos, se requiere consejería especializada y una evaluación médica previa. Recuperación: El proceso postoperatorio normalmente varía entre 3 y 7 días.

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