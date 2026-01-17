América Latina lidera hoy una transformación sin precedentes en su infraestructura de transporte masivo. Bajo el suelo de una de sus mayores ciudades, se excava una red colosal que desafía la geología regional de manera sorprendente.

Esta megaobra no solo destaca por su magnitud, sino por alcanzar profundidades que establecen un nuevo estándar técnico en el continente sudamericano. Descubre cuál es la nación que está redefiniendo el urbanismo subterráneo actual.

¿QUÉ NACIÓN CONSTRUYE EL METRO MÁS PROFUNDO DE LA REGIÓN?

Brasil es el país protagonista de este hito mediante la renovación e integral expansión del Metro de São Paulo. Según informa el Diario Uno, el ambicioso plan busca modernizar la red ferroviaria más extensa de Latinoamérica, destacando la Línea 6 Naranja, diseñada para conectar eficazmente la periferia con el centro económico urbano.

Además de las nuevas rutas, el gobierno brasileño potencia líneas existentes como la 4, utilizando modelos de concesión público-privada para maximizar la inversión y mejorar la operatividad diaria. El resultado será un sistema robusto que satisfaga las necesidades de una población que no deja de crecer constantemente dentro de esta gran nación sudamericana.

Foto referencial: Interempresas

¿CUÁLES SON LAS INNOVACIONES TÉCNICAS DE ESTA OBRA?

La ejecución de este sistema de transporte destaca por aplicar metodologías de alta complejidad y un enfoque riguroso en la estabilidad estructural del subsuelo. Los aspectos técnicos más sobresalientes son los siguientes:

Se emplean 250,000 metros cúbicos de concreto reforzado para blindar túneles y terminales de pasajeros.

Las estaciones soportan el peso de toneladas de tráfico urbano superficial y grandes edificios cercanos.

Un sistema automatizado avanzado permite que los trenes operen con intervalos de noventa segundos entre unidades.

Se integra iluminación LED y frenado regenerativo para ahorrar energía eléctrica de forma ecológica y eficiente.

Sistemas modernos de impermeabilización evitan filtraciones en zonas con altos niveles de agua subterránea. Estas mejoras garantizan un servicio seguro, rápido e innovador para los usuarios.

Foto referencial: Herrenknecht

¿CUÁL ES EL TREN QUE SERÁ EL MÁS RÁPIDO DE LATINOAMÉRICA?

Potencias financieras globales ejecutan planes para optimizar el transporte civil. En esta línea también destaca Brasil, que lanzará el Trem de Alta Velocidade, un ferrocarril eléctrico que enlazará São Paulo con Río a más de 350 km/h. Con una inversión millonaria, las obras comenzarán en 2027 incluyendo viaductos y vigilancia digital constante. Este sistema, con concesión de 99 años, aspira a desplazar al vehículo particular como opción principal de viaje en este mundo moderno.

¿PERÚ TAMBIÉN TENDRÁ UN TREN RÁPIDO?

Sí. El Gobierno peruano se encuentra impulsando el ‘Tren Bala’ Lima-Ica, una infraestructura de 309 kilómetros valorado en 6,500 millones de dólares. Según el MTC, las obras iniciarán este primer semestre de 2026 bajo un convenio de Gobierno a Gobierno para garantizar su entrega en 2031. Este proyecto beneficiará a 6.5 millones de personas, reduciendo la congestión y los accidentes en la ruta costera hacia Ica.

El sistema contará con respaldo internacional de China y el Reino Unido, asegurando tarifas sociales similares a las del transporte gestionado por la ATU hoy. Además, esta infraestructura generará miles de empleos directos potenciando el crecimiento nacional.

VÍDEO RECOMENDADO: