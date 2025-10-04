El mundo de la ingeniería no deja de sorprender a la población, pues se alista un ambicioso proyecto para la construcción de un túnel submarino más extenso y profundo de la Tierra. Este megaproyecto, que tiene 26,7 kilómetros de longitud, permitirá disminuir en más de la mitad el tiempo de trayecto entre principales ciudades de Europa. De esta manera, muchos internautas se cuestionan acerca de los pormenores de este importante túnel, que aspira a convertirse en un hito de la ingeniería civil a nivel mundial. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO SERÁ EL TÚNEL SUBMARINO MÁS LARGO DEL MUNDO?

Un nuevo proyecto conocido como E39 Rogfast, promovido por Statens vegvesen (Administración de Carreteras Públicas de Noruega), se alista para convertirse en el túnel más largo del mundo con 26,7 kilómetros de longitud y una profundidad máxima de 392 metros. En la actualidad, esta megaobra se encuentra en construcción en el suroeste de Noruega y conectará las ciudades de Trondheim y Kristiansand en poco tiempo. De esta manera, se reducirá drásticamente los tiempos de viaje en la costa oeste y reemplazará los cruces por ferry en invierno, debido a que las malas condiciones climáticas obligan a suspender cruces.

Según medios locales, esta obra está calificada como un hito en la ingeniería de Noruega, ya que se trata del primer túnel submarino de carretera con cuatro carriles. De hecho, la construcción se desarrolla mediante excavaciones en roca bajo el lecho marino, un proceso de alta complejidad que requiere tecnología de punta y personal especializado, lo que promete en un futuro repercusiones en la economía y turismo local. A pesar de que los trabajos se iniciaron en 2018, debido a la pandemia tuvo retrasos, por lo que ahora se estima que esté lista en el 2033. Por último, se espera que los futuros usuarios del túnel submarino paguen cerca de 30 dólares por utilizar esta moderna vía.

¿CUÁL ES EL PAÍS DE SUDAMÉRICA QUE TENDRÁ EL VUELO MÁS LARGO DEL MUNDO?

Luego de que la aviación comercial impulsara diversas rutas que superan las 16 horas de vuelo, recientemente se anunció que se iniciará una conexión entre Shanghái (China) y Buenos Aires (Argentina), a través de China Eastern Airlines. Este vuelo tendrá una escala técnica en Auckland, Nueva Zelanda y recorrerá cerca de 19.681 kilómetros, alcanzando aproximadamente 29 horas sobre el cielo.

Y es que, esta ruta presenta una marcada diferencia en sus tiempos de recorrido, es decir, mientras que el vuelo desde China hacia Argentina tomará alrededor de 25 horas y 30 minutos, el retorno se extenderá hasta las 29 horas, consolidándose así como el vuelo directo más largo del mundo en operación actualmente. Cabe mencionar que, pese a que el avión hará una parada técnica en Auckland, los pasajeros no tendrán la necesidad de salir de la nave, por lo que se considera un vuelo directo y sin escalas.