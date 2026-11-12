Recorrido del papa León XIV en Lima: estas son las avenidas por donde pasará el papamóvil hoy, 12 de noviembre. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Recorrido del papa León XIV en Lima: estas son las avenidas por donde pasará el papamóvil hoy, 12 de noviembre. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Por Redacción EC

La visita del papa León XIV continúa este jueves 12 de noviembre con un recorrido por las principales calles de Lima a bordo del papamóvil. Como parte de las actividades programadas durante su estadía en el Perú, el sumo pontífice se desplazará por diversos puntos del Centro Histórico, donde se espera la presencia de cientos de fieles que buscarán verlo de cerca y acompañarlo durante su paso por la capital. Conoce cuál será la ruta que seguirá y qué avenidas formarán parte de este recorrido.

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