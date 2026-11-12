La visita del papa León XIV continúa este jueves 12 de noviembre con un recorrido por las principales calles de Lima a bordo del papamóvil. Como parte de las actividades programadas durante su estadía en el Perú, el sumo pontífice se desplazará por diversos puntos del Centro Histórico, donde se espera la presencia de cientos de fieles que buscarán verlo de cerca y acompañarlo durante su paso por la capital. Conoce cuál será la ruta que seguirá y qué avenidas formarán parte de este recorrido.

¿Dónde abordará el papamóvil el papa León XIV en Lima hoy, 12 de noviembre?

El recorrido del papa León XIV por Lima genera expectativa entre los fieles que esperan verlo durante su desplazamiento por el Centro Histórico. El pontífice continuará su trayecto a bordo del papamóvil, atravesando importantes vías de la capital antes de llegar a uno de los lugares más representativos de la devoción religiosa en el país.

Durante su paso por la avenida Tacna, el Santo Padre tiene previsto detenerse en el Monasterio de Las Nazarenas para encontrarse espiritualmente con el Señor de los Milagros. La visita representa un momento especial dentro de su agenda, debido al profundo significado que tiene esta imagen religiosa para millones de peruanos.

Cronograma de actividades del papa León XIV hoy, jueves 12 de noviembre

Jueves 12 de noviembre: Lima