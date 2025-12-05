Según un aviso oficial del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la costa del país experimentará un descenso marcado de las temperaturas nocturnas, un cambio que podría intensificar el frío en diversas localidades entre el 6 y el 10 de diciembre. Descubre en qué lugares exactamente se sentirán estos cambios.

¿QUÉ INDICA LA ALERTA DEL SENAMHI?

El organismo meteorológico informó que la combinación de aguas más frías frente al litoral y el impulso de vientos procedentes del sur provocará mañanas nubladas y un ambiente más frío durante la madrugada. Aunque este escenario predominará cerca del mar, en zonas más alejadas no se descarta la aparición de brillo solar hacia el mediodía.

¿EN QUÉ REGIONES BAJARÁ LA TEMPERATURA?

El enfriamiento nocturno abarcará desde Piura hasta Ica. En ese periodo, se anticipan valores entre 14 °C y 17 °C en Piura; de 14 °C a 16 °C en Lambayeque y La Libertad; entre 15 °C y 17 °C en Áncash; de 14 °C a 16 °C en Lima; y entre 12 °C y 16 °C en Ica. Para Lima Metropolitana, las temperaturas mínimas rondarán entre los 15 °C y 17 °C.

¿QUÉ RECOMIENDA EL SENAMHI A LA POBLACIÓN?

La entidad exhorta a mantenerse al tanto de los avisos oficiales mediante su web, aplicación móvil y redes institucionales, con el fin de adoptar medidas preventivas frente a los cambios en el tiempo. El Senamhi reafirma que continuará brindando información actualizada y confiable sobre el comportamiento del clima en el país.

¿TAMBIÉN HABRÁ DESCENSO DE TEMPERATURA EN LA SIERRA PERUANA?

Según el aviso meteorológico Nº 434, catalogado como alerta roja, el Senamhi informó que entre el sábado 6 y el lunes 8 de diciembre la sierra enfrentará una disminución nocturna de la temperatura que irá desde niveles leves hasta valores considerados extremos. Durante ese periodo también se prevén ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, un cielo con muy poca nubosidad y un repunte de la temperatura durante el día.

Las regiones que se verían afectadas son: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tacna.

¿QUÉ ES EL SENAMHI Y QUE FUNCIONES CUMPLE?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente. Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.

Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

