Hoy los peruanos experimentan variabilidad climática, y con miras al verano 2026, el Senamhi continúa emitiendo avisos a partir de los cuales se brinda información detallada, y referente a la manifestación de altas y bajas temperaturas durante días de diciembre. Al respecto, resulta importante destacar que una región en particular, viene experimentando desde días soleados hasta frías noches, y hacia fines del último mes del año, registrando valores que bordean los 30°C.

EN ESTA REGIÓN PERUANA HABRÁN DESDE DÍAS SOLEADOS HASTA FRÍAS NOCHES CON LLUVIA, SEGÚN EL SENAMHI

Va culminando el año 2025, y con miras al 2026, el Senamhi ya emite avisos donde resalta la ocurrencia de lluvias intensas acompañadas de descargas eléctricas, y durante el día la presencia del sol en región puntual del país.

De acuerdo a información compartida de manera oficial, Puno es la ciudad cuyo clima experimenta variabilidad climática, y hacia mediados de diciembre 2025, más puntualmente entre el 16 y 18 de diciembre, soportando los embates del trigésimo friaje.

Con temperaturas diurnas oscilando entre los 25 y 28°C, dicha región registrará jornadas con lluvias intensas acompañadas de descargas eléctricas, mientras en la selva de Madre de Dios, los vientos con velocidades alrededor de los 45 km/h, harán su ingreso para terminar de formar ambientes más nublados hacia el verano 2026.

A PARTIR DE ESTA FECHA INICIA LA ESTACIÓN DEL VERANO EN PERÚ

Vuelve a llegar un nuevo fin de año sobre territorio peruano, y junto a ello una temporada donde el sol empieza a manifestarse de manera más intensa, y se presenta un incremento de radiación UV que le pone fin a la primavera.

El Senamhi dio a conocer que entre el sábado 6 y el martes 9 de diciembre, Lima Metropolitana, por ejemplo, experimentaría cielo cubierto y lloviznas ligeras, siendo la costa una de las 3 regiones naturales del país donde el verano 2025 estará iniciándose oficialmente el 21 de diciembre.

Culminando la primavera, los rayos solares se acentuarán sobre territorio peruano, y desde dicha fecha, y a partir de las 10.03 de la mañana, llegando a sofocarnos hasta el comienzo del otoño 2026 proyectado para fines del mes de marzo.

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE PRENDA QUE PUEDO USAR PARA AFRONTAR EL CALOR DE VERANO? ESTO REVELA ESPECIALISTA

Hacia fines de diciembre, el duodécimo y último mes del año, la costa peruana ya registra altas temperaturas, según lo refiere el Senamhi como entidad que de manera periódica se encarga de brindarnos recomendaciones a fin de afrontar la llegada del verano, y entre las cuales resalta el uso de ropa ligera.

Al respecto, y considerando la explicación brindada por parte de especialista, resulta importante destacar al algodón como tejido de prenda que puede mantenerte fresco durante verano, así como el lino gracias a su capacidad termorregulable que tiende a adaptarse a la temperatura ambiental.

La ola de calor propiciada por altas temperaturas nocturnas y anualmente, debe hacernos tomar medidas preventivas donde el uso de ropa con colores claros, por ejemplo, también puede permitirnos afrontarla de mejor forma, tratando de evitar materiales como el nylon o poliéster.

Con respecto a las prendas más frescas y recomendadas por parte de especialistas, podemos además resaltar a aquellas camisas, polos o vestidos de seda cuyas características de ligereza y agradables al tacto terminan repercutiendo favorablemente en nuestro organismo durante temporada de verano.