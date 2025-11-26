El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja ante el aumento sostenido de la temperatura diurna en distintas zonas del país, un episodio que durará hasta el 27 de noviembre. Las condiciones más intensas se concentrarán en la sierra y la costa sur, donde se esperan picos térmicos que superarán los 30 °C. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SEÑALA LA ALERTA ROJA DEL SENAMHI?

El aviso meteorológico Nº 423 del Senamhi advierte que, entre el 25 y el 27 de noviembre, se presentará un notable ascenso de la temperatura diurna en zonas de la sierra y en la franja sur del litoral, con niveles que van desde incrementos moderados hasta picos extremos. Estas condiciones estarán acompañadas por cielos con muy poca nubosidad hacia el mediodía, lo que incrementará la exposición a la radiación ultravioleta. Asimismo, se anticipan ráfagas de viento que podrían aproximarse a los 45 km/h durante las tardes.

Junto a este pronóstico, se señaló que para este miércoles 26 se prevén máximas que llegarán hasta los 30 °C en la sierra norte, 29 °C en la sierra centro, 34 °C en la sierra sur y 32 °C en la costa sur. Para el jueves 27, los valores volverán a fluctuar entre los 20 °C y 29 °C en la sierra norte y centro, entre 20 °C y 32 °C en la sierra sur y entre 26 °C y 31 °C en la costa sur, según recoge el diario La República.

¿QUÉ REGIONES ESTARÁN BAJO LA ALERTA ROJA?

El Senamhi ha incluido en su alerta a los siguientes 16 departamentos:

Áncash Apurímac Arequipa Ayacucho Cajamarca Huancavelica Huánuco Ica Junín La Libertad Lambayeque Lima Moquegua Pasco Piura Tacna

¿QUÉ SEÑALAN LOS NIVELES DE ALERTA DE SENAMHI?

Senamhi explica que el nivel de alerta de color amarillo sugiere que puede ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos en una zona que, sin embargo, son normales en ella. De todas maneras, para esta alerta la institución recomienda mantenerse al corriente del desarrollo de la situación meteorológica y ser prudente si se realiza actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo.

Respecto al color naranja, la entidad explica este nivel de alerta pronostica fenómenos meteorológicos peligrosos, por lo que recomienda mantenerse al corriente del desarrollo de la situación y cumplir con los consejos e instrucciones dados por las autoridades.

Por último está el color rojo, el cual predice fenómenos meteorológicos de gran magnitud. Para este nivel, Senamhi recomienda ser extremadamente precavido, y cumplir con las mismas sugerencias de la alerta naranja.

¿QUÉ ES EL SENAMHI Y QUE FUNCIONES CUMPLE?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente. Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

