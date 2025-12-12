El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la presencia de condiciones meteorológicas adversas que afectarán a distintas zonas del país en las próximas horas. La entidad alertó sobre un incremento significativo de inestabilidad atmosférica que podría generar escenarios de riesgo en la sierra y la selva peruana.

Ante este panorama, varias regiones se mantienen bajo vigilancia por la intensificación de las precipitaciones y otros fenómenos asociados. Las autoridades instan a la población a tomar precauciones mientras se actualizan los avisos oficiales. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ SEÑALA LA ALERTA DEL SENAMHI?

El aviso meteorológico vigente advierte que, en un periodo de 24 horas, se registrarán lluvias de intensidad moderada a fuerte, además de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en sectores de la sierra y la selva. El Senamhi precisa que estas condiciones podrían generar fenómenos adicionales, como caída de granizo en zonas sobre los 2.800 m s. n. m. y nevadas en áreas que superan los 3.800 m s. n. m. La entidad resalta que la alerta de nivel naranja implica mayor probabilidad de actividad eléctrica, sobre todo en la selva alta central y sur.

Esta lluvia estará acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento. (Foto: Senamhi)

¿QUÉ REGIONES SE VERÁN AFECTADAS?

La ingeniera Rosario Julca detalló que la sierra central y sur concentrarán buena parte de las precipitaciones. Allí se esperan lluvias en las zonas altas de Áncash, Lima, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Arequipa.

En tanto, el aviso para la selva, catalogado como naranja, incluye a la selva alta de Huánuco, Pasco, Junín, Cusco y Puno, además de áreas próximas a Madre de Dios, donde se prevén aguaceros fuertes.

¿QUÉ ESTÁ PROVOCANDO ESTAS CONDICIONES Y HASTA CUÁNDO SE MANTENDRÁN?

El Senamhi atribuye este panorama al notable aumento de humedad que se ha instalado sobre el país. La ingeniera Julca comentó que en días recientes predominaban condiciones secas, pero que ahora “tenemos ingreso de humedad desde la Amazonía de Brasil y la zona ecuatorial”. Este cambio ha impulsado la formación de nubes de gran desarrollo y, con ello, la aparición de tormentas y descargas eléctricas en la sierra y la selva.

La institución estima que este comportamiento persistirá, con mañanas relativamente estables y lluvias que se concentrarán desde la tarde hasta la madrugada. Julca agregó que se prepara un aviso adicional por ráfagas de viento importantes en Ucayali y Madre de Dios, posiblemente acompañadas de chubascos, según recoge el diario La República.

¿QUÉ RECOMENDACIONES HA DADO EL SENAMHI?

Evitar exponerse a tormentas eléctricas, especialmente en espacios abiertos.

Verificar el estado de carreteras, en particular la Carretera Central y rutas de la sierra sur.

Proteger a niños pequeños, adultos mayores y personas vulnerables.

Resguardar al ganado ante posibles granizadas y nevadas.

¿QUÉ ES EL SENAMHI Y QUE FUNCIONES CUMPLE?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente. Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.

Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

