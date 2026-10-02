En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones experimentan altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) alertó que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. En ese sentido, tras el inicio de octubre 2026, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que la costa y la sierra del país registrarán un incremento del calor diurno, con una intensidad que podría variar de moderada a extrema. Ante esta situación, las autoridades locales instaron a la población a tomar sus precauciones para evitar posibles golpes de calor. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ ZONAS DEL PAÍS REGISTRARÁN ALTAS TEMPERATURAS EN LOS PRÓXIMOS DÍAS?

A través del Aviso Meteorológico n.° 391, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú pronosticó que, del viernes 2 al lunes 5 de octubre, regiones de la costa y sierra del país presentarán altas temperaturas diurnas. De acuerdo con el Senamhi, prevé poca nubosidad durante el mediodía, lo que favorecerá un incremento de la radiación UV, así como ráfagas de viento de hasta 40 km/h durante las tardes. De esta manera, la costa norte tendrá un mayor valor, con máximas de hasta 35 °C, mientras que, la costa central, los valores llegarán a 29 °C.

🌡️📣 #Aviso #Minam #Senamhi Del 2 al 5 de octubre, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país.



✅Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento.



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En tanto, la costa sur alcanzará temperaturas de hasta 28 °C, mientras que en la sierra norte los valores llegarán a 33 °C y oscilarán entre 19 °C y 28 °C en las zonas centro y sur. Así, el organismo público adscrito al Ministerio del Ambiente indicó que los posibles departamentos afectados son: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

¿QUÉ DIJO EL SENAMHI SOBRE LAS TEMPERATURAS EN OCTUBRE 2026?

En medio de la llegada del Fenómeno El Niño, prevista para las próximas semanas, el clima en algunas zonas viene presentando altas temperaturas poco habituales durante el inicio de la primavera. Así, en entrevista para Andina Noticias, el subdirector de Vigilancia Climática del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, el ingeniero Yury Escajadillo, pronosticó que durante octubre de 2026 el clima continuará presentando valores similares a los del verano, con temperaturas de entre 27 °C y 29 °C en algunos distritos de Lima e intensificándose en diciembre.

Asimismo, el especialista del Senamhi advirtió que se esperan que las temperaturas se intensifiquen entre el mediodía y las 3 de la tarde, por lo que recomendó adoptar medidas de protección frente a los rayos UV. Eso no es todo, señaló que octubre registrará algunas lloviznas en la capital, aunque estará marcado por temperaturas cálidas. “No estamos viviendo temperaturas propias de una estación de primavera, sino de verano. Hará calor en octubre, más aún si tenemos días despejados desde muy temprano. Si el mar está caliente por el Niño Costero, nosotros también sentimos temperaturas cálidas”, indicó Escajadillo.