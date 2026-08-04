Las lloviznas matutinas y nocturnas se mantendrán durante los próximos días en la costa central. Revisa los niveles récord alcanzados en la metrópoli, las estimaciones para los próximos días y las recomendaciones del organismo meteorológico. (Foto: Joel Alonzo @photo.gec)
Las lloviznas matutinas y nocturnas se mantendrán durante los próximos días en la costa central. Revisa los niveles récord alcanzados en la metrópoli, las estimaciones para los próximos días y las recomendaciones del organismo meteorológico. (Foto: Joel Alonzo @photo.gec)
Por Paolo Valdivia

Lima Metropolitana viene registrando niveles de humedad extremadamente altos a causa de constantes e intensas lloviznas. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), este comportamiento del clima responde principalmente a un aumento en la velocidad de los vientos en la costa central. Esta situación favorece la saturación de la atmósfera por la acumulación de partículas en el aire, provocando precipitaciones ligeras que continuarán manifestándose de forma generalizada durante las primeras horas de la mañana y a lo largo de las noches.

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