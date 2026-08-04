Lima Metropolitana viene registrando niveles de humedad extremadamente altos a causa de constantes e intensas lloviznas. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), este comportamiento del clima responde principalmente a un aumento en la velocidad de los vientos en la costa central. Esta situación favorece la saturación de la atmósfera por la acumulación de partículas en el aire, provocando precipitaciones ligeras que continuarán manifestándose de forma generalizada durante las primeras horas de la mañana y a lo largo de las noches.

¿Cuáles son los 2 distritos de Lima donde se han registrado hasta 100 % de humedad en los últimos días?

De acuerdo con las estaciones de monitoreo del Senamhi, las jurisdicciones que alcanzaron el nivel récord del 100 % de humedad relativa son San Borja y Jesús María. Asimismo, el organismo técnico detalló que el inicio de las garúas se detectó de manera previa en zonas del sur de la ciudad, como Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, expandiéndose después a toda la metrópoli. Las autoridades meteorológicas estiman que estas condiciones de extrema humedad se mantendrán de forma continua durante los primeros días de la semana.

Evaluación del pronóstico meteorológico para Lima y el fenómeno El Niño Costero

Las proyecciones del organismo prevén que las lloviznas y los vientos moderados persistirán entre el lunes y el miércoles. A partir del jueves, el flujo de las corrientes de aire comenzará a descender paulatinamente, abriendo paso a ráfagas ocasionales y a la reaparición del brillo solar hacia el mediodía, aunque con una duración e intensidad menores en comparación con periodos anteriores.

Por otra parte, las altas temperaturas que persisten en la costa responden directamente a la influencia del fenómeno El Niño Costero, cuyas condiciones térmicas elevadas se prolongarían hasta el mes de abril. En distritos como La Molina, los termómetros han marcado hasta 19 °C por las mañanas, una cifra superior a los promedios normales de la estación invernal. Ante estos cambios bruscos de temperatura, se aconseja vestir en capas para afrontar el frío matutino y evitar el consumo de bebidas heladas para mitigar infecciones respiratorias.

Situación climatológica en las regiones de la sierra y la selva peruana

En el interior del país, el panorama meteorológico presenta fuertes contrastes. La sierra peruana registra cielos mayormente despejados, lo que ha acelerado la caída de las temperaturas nocturnas y desatado heladas severas en el sur del país, alcanzando mínimas extremas de hasta 18 grados bajo cero en zonas de mayor altitud.

En la selva, en cambio, predomina la cobertura nubosa parcial con lluvias de ligera a moderada intensidad en la zona central y en la vertiente oriental andina, mientras que la costa norte tenderá a normalizarse con mayor rapidez que el litoral central.