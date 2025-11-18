Ha iniciado la primavera oficialmente sobre territorio peruano, y desde el Gobierno a través del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), continúan brindándose los detalles entorno al clima, y sobre todo acerca de aquellos fenómenos atmosféricos que se registran con ciertos niveles de alerta. A propósito del mes de noviembre 2025, ahora llama la atención la publicación de aviso a partir del cual dicha entidad estatal pronostica incremento de temperatura diurna, y hasta la manifestación de ráfagas de viento en ciertos distritos limeños.

EL SENAMHI PUBLICA AVISO MEDIANTE EL CUAL PRONOSTICA EL INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA Y RÁFAGAS DE VIENTO EN ALGUNOS DISTRITOS DE LIMA

De manera periódica, el Senamhi como organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), suele emitir datos relacionados a la probable ocurrencia de acontecimientos que podrían perjudicar a diversas ciudades peruanas, siendo a partir de las 10 a.m. del martes 18 de noviembre, el inicio previsto entorno a incremento de la temperatura diurna, y “de moderada a fuerte intensidad” en Lima y otras regiones pertenecientes a la sierra centro y sur y también costa sur.

Ante lo expuesto, hoy resulta importante compartirte los detalles acerca del Aviso N° 418 cuya duración asciende a las 61 horas, y mediante el cual asimismo pasan a pronosticarse, y de manera preventiva, desde aumento de la radiación ultravioleta (UV) debido a “escasa nubosidad hacia el mediodía”, hasta probabilidad de la ocurrencia de “ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 50 km/h, principalmente durante las horas de la tarde”.

Con respecto a las zonas de posible afectación según pronóstico brindado por parte del Senamhi a partir del martes 18 de noviembre, te compartimos a continuación los nombres de las otras regiones que así como Lima, experimentarán el registro de incremento de temperatura diurna hasta la noche del jueves 20:

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cusco

Huancavelica

Ica

Junín

Moquegua

Puno

Tacna

“El miércoles 19 de noviembre se prevén temperaturas máximas entre 19 °C y 30 °C en la sierra centro y valores entre 18 °C y 32 °C en la sierra sur“, puntualiza el Senamhi mediante Aviso N° 418 compartido oficialmente, y acerca de eventos atmosféricos por los cuales se emite alerta naranja entre las 10 de la mañana del martes 18 de noviembre, y las 11.59 p.m. del jueves 20, siendo Lima además la capital peruana donde los distritos de La Molina y Santa Anita, por ejemplo, gozarán de brillo solar alcanzando valores cercanos a los 30 °C.

Patricia Rivera como especialista de dicha entidad de Gobierno, y para Canal N, remarca sobre los días soleados del undécimo mes del año, que “ya al mediodía vamos teniendo estos cielos despejados, temperaturas mucho más cálidas”, precisando entorno a la sensación de frío experimentada en Lima por las noches sobre todo, que “aunque parezca raro, es bastante normal durante la primavera típica limeña”.

Los distritos de Ate, Santa Anita, San Juan de Lurigancho, La Molina, Cieneguilla, Chaclacayo y San Luis, hoy forman parte de Lima Este, y son aquellas jurisdicciones que hacia fines de noviembre 2025 estarán experimentando brillo solar, y temperaturas diurnas entre los 24 °C y 25 °C rumbo al verano.

ESTO RECOMIENDA EL INDECI PARA PROTEGERTE DEL INCREMENTO DE TEMPERATURAS Y VIENTOS FUERTES

Vientos fuertes

- Asegura bien los techos y vigas para evitar desprendimiento.

- Asegura los vidrios de las ventanas y cubre los puntos de entrada de aire y polvo a tu vivienda.

- Ten cuidado al utilizar lámparas o velas, ya que este fenómeno puede ocasionar su caída, y terminar provocando un incendio.

- Asegúrate de que alrededor de la vivienda no hayan quedado ramas de árboles, postes inestables u otro tipo de material que pudieran generar accidentes.

- Evitar en lo posible salir de tu vivienda.

- Si vas a viajar, infórmate de las condiciones de los vientos en el camino hacia el lugar a donde te diriges.

Incremento de temperatura

- Protege tu piel con protectores o bloqueadores solares y evita exponerte a los rayos del sol.

- Usa gorros o sombreros para protegerte del sol.

- Permanece el mayor tiempo posible en espacios ventilados y a la sombra.

- Usa ropa ligera u holgada, que sea transpirable, de materiales livianos y colores claros.

- Camina siempre bajo la sombra.

- Aumenta el consumo de líquidos para mantener una hidratación adecuada.

Fuente: INDECI