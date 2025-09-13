Hoy diversos aspectos son analizados por expertos, siendo en este caso puntual los psicólogos quienes evalúan comportamientos y rasgos propios de personas que llevan a cabo acciones o movimientos de manera inconsciente sobre todo. Al respecto, hoy vamos a referirnos al análisis realizado por parte de especialistas entorno a aquellas personas que leen los mensajes de WhatsApp, y permanecen conectados a ese popular aplicativo, pero nunca terminan escribiendo o respondiendo algo mientras comparten grupos con amigos o familiares.

LO QUE REVELA LA PSICOLOGÍA ACERCA DE LAS PERSONAS QUE NO RESPONDEN MENSAJES EN GRUPOS DE WHATSAPP

Pueden determinarse varias razones para dar a conocer un diagnóstico, sin embargo, existen algunas puntuales que revela la psicología entorno a aquellas personas que no escriben ni responden a mensajes compartidos mediante grupos de WhatsApp.

El popular aplicativo de mensajería instantánea conecta al mundo sin lugar a dudas, pero no todos reaccionamos de la misma forma ante un comentario recibido, siendo la timidez uno de los obstáculos que genera cierto rechazo a la respuesta puntual.

Así lo expresa Olga Albaladejo para Cuerpomente, y es que basado en su experiencia como psicóloga, entiende que dicho rasgo de personalidad caracterizado por la inseguridad y nerviosismo también, tiende a influir en esa negación a incluso enviar un audio al igual que la determinada ansiedad social.

“En WhatsApp, los mensajes quedan escritos, visibles para todos y sujetos a múltiples interpretaciones”, y como “no hay tono, no hay gestos, no hay contexto emocional“, algunas personas pueden terminar evidenciando estrés, y con temor a ser juzgado o malinterpretado si decide escribir mensajes puntuales hacia el grupo creado entre amigos o familiares.

SI TE MUERDES LOS LABIOS AL HABLAR, ESTO PUEDE SIGNIFICAR SEGÚN LA PSICOLOGÍA

Nuestra de manera de actuar tiende a evidenciar hasta la búsqueda de bienestar, y reflejar así la intención de hacerle sentir a otra persona un estado de ánimo puntual con solamente apretar los labios con los dientes.

De acuerdo a información especializada compartida, las personas que se muerden los labios al hablar o expresarse, denotan tanta tensión como inquietud y hasta nerviosismo, pudiendo demostrar también, según la psicología, cierta atracción por quien tenemos al frente.

Cabe resaltar asimismo, que dicho movimiento en particular, muchas veces realizado de manera inconsciente, tiende a interpretarse además como un signo de preocupación o ansiedad que de acuerdo al contexto, puede mostrarte siendo moderado y concentrado a la vez.

ESTO REVELA LA PSICOLOGÍA SOBRE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL Y EL CRUCE DE PIERNAS CUANDO ESTAMOS SENTADOS

A propósito del tema vinculado a la psicología, te revelamos que el análisis de nuestros desplazamientos a nivel conductual recae sobre aquellos especialistas que como parte de su profesión, terminan revelando las razones detrás de acciones instintivas realizadas con frecuencia, y explicar así concretamente el motivo que nos hace cruzar las piernas, por ejemplo.

McGraw Hill Education es una editorial que publica obras científicas, y hoy interviene para referirse a la comunicación no verbal, y ese leguaje complementario a las palabras que terminan reflejando nuestro estado emocional con tan solo un movimiento.

“La postura es el modo en que se mantiene el cuerpo cuando estamos de pie, caminando, sentados o acostados”, conceptualiza dicho medio especializado, analizando de manera puntual el desplazamiento de las piernas que suelen evidenciar rasgos concretos vinculados a incertidumbre y cierto desequilibrio.

A continuación, te compartimos los detalles según McGraw Hill Education, y esa explicación basada en la comunicación no verbal de acuerdo a la psicología:

PIERNAS CRUZADAS

- Esta postura corporal demuestra inseguridad o timidez.

PIERNAS SEMIABIERTAS

- Esta postura corporal demuestra una inseguridad evidenciada al momento que una vez sentados, enroscamos los pies alrededor de las patas de la silla.

PIERNAS ESTIRADAS

- Postura de prepotencia.

UNA PIERNA DELANTE Y OTRA DETRÁS

- Postura que denota estrés.

Cabe resaltar, que la comunicación no verbal es un fenómeno paralingüístico por el cual se transmite información sin hacer uso del habla, considerando aspectos como el contacto visual, expresiones faciales, gestos, y las propias posturas que adoptamos muchas veces de manera inconsciente.