Este sábado 29 de marzo, miles de ciudadanos se deleitarán con el eclipse parcial de Sol, un evento astronómico imperdible para todos aquellos amantes del universo. Durante este fenómeno, la Luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra, bloqueando parcialmente la luz solar y generando un oscurecimiento notable en algunas regiones. Según lo señalado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el evento astronómico será visible en varias zonas del hemisferio norte, incluyendo regiones de América del Norte y del Sur, así como en diversos lugares de Europa, Asia y África. En cuanto a Sudamérica, el único punto desde donde podrá observarse será en Surinam, específicamente en Paramaribo, donde el fenómeno ocurrirá entre las 6:40 a.m. y las 6:47 a.m. Por otro lado, en Europa, el eclipse se podrá ver desde Madrid, España, iniciando a las 10:48 a.m. y finalizando a las 12:33 p.m.