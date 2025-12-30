Hoy están a punto de completarse los 365 días correspondientes al 2025, y para precisamente recibir el Año Nuevo cargado de optimismo, resulta tradicional que las familias peruanas planeen viajes o salidas a diversos destinos. En esta ocasión, y con motivo del Año Nuevo, te compartimos listado integrado por 5 lugares turísticos, baratos e ideales para visitar el 1 de enero, y aprovechar así el feriado largo hasta el domingo 4.

ESTOS 5 DESTINOS LIMEÑOS RESULTAN IDEALES Y BARATOS PARA VISITAR EL 1 DE ENERO DE AÑO NUEVO

Los festejos para recibir cada Año Nuevo, terminan trayendo consigo algarabía, y una emotividad que logra verse traducida mediante salidas familiares a diversos destinos del Perú.

Ahora buscando aprovechar el fin de semana largo que inicia el 1 de enero, y gracias a día no laborable decretado, muchos son los hogares que terminan planificando viajes económicos, pero sin saber con certeza hacia dónde dirigirse para disfrutar de entornos naturales maravillosos ubicados dentro de la ciudad de Lima, por ejemplo.

CHURÍN

- Encantadora localidad ubicada en la provincia limeña de Oyón, que rodeada de hermosos paisajes cordilleranos, resulta muy conocida por sus aguas termales con propiedades medicinales provenientes de las profundidades de la tierra.

SAN MATEO DE OTAO

- Ubicado en la provincia limeña de Huarochirí, este distrito te ofrece no solamente bellos paisajes, sino también la posibilidad de escapar de la rutina capitalina, realizando actividades de aventura como el puente y la bicicleta extremos.

San Mateo de Otao te ofrece adrenalina extrema si buscas precisamente aventurarte y escapar de la rutina capitalina durante el feriado largo de Año Nuevo 2026.

LUNAHUANÁ

OBRAJILLO (Canta)

AZPITIA

- Los principales atractivos que ofrece esta localidad de la provincia de Cañete, son sin lugar a dudas, su campiña donde se cultivan frutales como manzanos, lúcumos, pacaes, entre otros, y al igual que en San Mateo de Otao, la posibilidad de llevar a cabo el excursionismo, escalada en roca tipo rapel, y hasta paseos en cuatrimotos.

CALETA DE CARQUÍN (Huaura)

A propósito del feriado largo de Año Nuevo 2026 para millones de trabajadores peruanos, y que arranca el jueves 1 de enero contemplando día no laborable además, también vale mencionar y destacar así a las siguientes otras ciudades peruanas que puedes terminar visitando, y cuya propuesta turística resulta incluso valorada internacionalmente:

CUSCO, Machu Picchu

AREQUIPA, Valle del Colca

ICA, Huacachina

PARACAS, Islas Ballestas

MÁNCORA

CHACHAPOYAS, Catarata del Gocta

OXAPAMPA, Pozuzo

TRUJILLO, Chan Chan

IQUITOS

CARAL

JUNTO AL 1 DE ENERO, ¿ES TAMBIÉN FERIADO EL VIERNES 2? ESTO ANUNCIA EL GOBIERNO PERUANO EN RELACIÓN A FERIADO LARGO DE AÑO NUEVO

A nivel nacional, la celebración de efemérides representa el goce de días con descanso remunerado, y excepcionalmente la conexión con días no laborables que anualmente suelen conformar el denominado ‘puente festivo’, siendo enero en 2026 el mes que arrancará teniendo hasta 2 asuetos extendidos, según lo terminan disponiendo normativas gubernamentales puntuales.

Con respecto a ello, pasamos a contarte que de manera oficial, el primer fin de semana largo del Año Nuevo en Perú, y tras la conmemoración de la Navidad, iniciará el día 1 como feriado, y continuará celebrándose el viernes 2 debido a cumplimiento de día no laborable que figura establecido mediante el Decreto Supremo Nº 042.

Resulta importante destacar que junto a la celebración de ambos asuetos durante el comienzo de enero 2026, el sábado 3 y domingo 4 terminan generando la celebración de hasta 4 jornadas libres de manera consecutiva, pero solo al 100% dirigidas a los trabajadores del sector público que deben compensar las horas dejadas de laborar.

En el caso de quienes conforman el ámbito privado, la información brindada mediante el Decreto Supremo Nº 042, precisa que también pueden gozar del día no laborable del viernes 2 del primer mes del Año Nuevo, por ejemplo, y acogerse a la medida, pero siempre y cuando exista acuerdo previo con el empleador de turno.

LAS MEJORES FRASES PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO 2026 Y ENVIARLAS A TUS SERES MÁS QUERIDOS

Los festejos para recibir cada Año Nuevo, terminan trayendo consigo algarabía, pero a la vez una emotividad que logra verse traducida en los mensajes enviados a nuestros seres más queridos.

Haciendo uso de redes sociales como WhatsApp, Facebook e Instagram, entre otros de gran popularidad, y con miras al inicio del 2026, te compartimos el siguiente y extenso listado que contiene desde inspiradoras frases hasta oraciones muy puntuales donde se desea prosperidad:

“ Que este Año Nuevo te encuentre con metas claras y la fuerza para alcanzarlas ”

” “ El 2026 es una hoja en blanco: escribe en ella la mejor versión de tu historia ”

” “ Cada nuevo año comienza con un sueño, haz que el tuyo sea imparable ”

” “ El éxito es la suma de pequeños esfuerzos diarios. Que el 2026 te motive a seguir avanzando ”

” “ Que este año encuentres el valor para empezar lo que siempre has querido ”

” “ El Año Nuevo no cambia tu vida: tú la cambias con tus decisiones ”

” “ Que el 2026 sea el momento perfecto para transformar tus metas en realidad ”

” “ Agradece lo vivido y abraza lo que está por llegar con esperanza y determinación ”

” “ Que cada día de este nuevo año te acerque un poco más a tus sueños ”

” “ Nunca es tarde para reinventarte: que este Año Nuevo sea tu punto de partida ”

” “ Las oportunidades no aparecen, se crean. Que el 2026 sea tu año de creación ”

” “ Haz de este Año Nuevo el impulso que necesitas para romper tus propios límites ”

” “ Que la confianza sea tu guía y la constancia tu mejor aliada en este nuevo ciclo ”

” “ El 2026 te espera con infinitas posibilidades: atrévete a explorarlas ”

” “ Cree en ti, incluso cuando nadie más lo haga. Ese será tu verdadero comienzo ”

” “ Cada nuevo año trae nuevas fuerzas: aprovecha las tuyas para avanzar sin miedo ”

” “ Que este Año Nuevo te inspire a perseguir aquello que enciende tu corazón ”

” “ Todo gran logro comienza con la decisión de intentarlo. Que el 2026 sea tu año para intentarlo todo ”

” “ No esperes momentos perfectos: créalos ”

” “ Que este año te enseñe que eres capaz de mucho más de lo que imaginas ”

” “ Renueva tus metas, eleva tus sueños y construye el 2026 que deseas ”

” “ El Año Nuevo es una oportunidad para empezar, no para rendirse ”

” “ Que cada desafío que enfrentes este año se convierta en un escalón hacia tu éxito ”

” “ El 2026 será tu año si tú decides que lo sea ”

” “ Que este Año Nuevo te encuentre fuerte, motivado y listo para conquistar tus sueños ”

” “ Que este Año Nuevo traiga a tu vida salud, amor y momentos que recordar para siempre ”

” “ Gracias por acompañarme un año más. Que el 2026 nos regale más risas y buenos momentos juntos ”

” “ A mi familia: gracias por ser mi fuerza. Que este nuevo año nos encuentre unidos y felices ”

” “ Amigo, que este Año Nuevo te abra caminos llenos de oportunidades y alegrías ”

” “ Que cada mes del 2026 esté lleno de paz, bendiciones y momentos especiales para ti y los tuyos ”

” “ Brindo por un nuevo año lleno de amor y por la suerte de tenerlos en mi vida ”

” “ Que el 2026 traiga nuevas aventuras para compartir con los que más quieres ”

” “ Gracias por ser parte de mi historia. Que este Año Nuevo te sorprenda con felicidad ”

” “ Familia, que este nuevo año nos regale salud, unidad y muchos sueños cumplidos ”

” “ Que este Año Nuevo te recuerde lo valiosa que es tu presencia en mi vida ”

” “ Amigos como tú hacen que cada año merezca la pena. ¡Por muchos más juntos! ”

” “ Que el 2026 multiplique tus alegrías y reduzca tus preocupaciones ”

” “ Gracias por tu cariño durante el año que se va. Que el que llega sea aún mejor ”

” “ Que este Año Nuevo encuentres paz en el corazón y motivos diarios para sonreír ”

” “ A quienes están lejos, mi deseo es que el 2026 nos vuelva a reunir ”

” “ Que tus días estén llenos de luz y que nunca falte el amor en tu hogar ”

” “ Amigo, que este nuevo año te traiga todo aquello que tanto has buscado ”

” “ A mi familia: cada año a vuestro lado es un regalo. Feliz Año Nuevo ”

” “ Que el 2026 sea un camino de crecimiento, alegría y nuevas experiencias ”

” “ Que este Año Nuevo te traiga abrazos sinceros y personas que sumen a tu vida ”

” “ Amigos, gracias por tantos momentos compartidos. Vamos por un año aún mejor ”

” “ Que encuentres motivos para agradecer cada día del nuevo año ”

” “ Mi mayor deseo es que el nuevo año te encuentre rodeado de amor ”

” “Que el 2026 nos regale más celebraciones, más risas y más recuerdos inolvidables”

Una vez culminado periodo anual como el 2025, e iniciado uno nuevo, las personas de gran parte del mundo, buscan asumir nuevos retos, y llevar a cabo actividades que quizá dejaron postergadas por diversos motivos, siendo las frases compartidas líneas arriba aquellas cuyo contenido podrían terminar impulsándote a alcanzar cada uno de tus objetivos.