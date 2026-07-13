El feriado largo por Fiestas Patrias 2026 se perfila como una de las mejores oportunidades del año para hacer una pausa en la rutina y descubrir algunos de los destinos más atractivos del Perú. Ya sea para disfrutar de paisajes naturales, desconectarse del ritmo de la ciudad o vivir nuevas experiencias, miles de viajeros aprovecharán estos días de descanso para recorrer diferentes regiones del país.

¿Sin planes para Fiestas Patrias? descubre 3 increíbles destinos peruanos que puedes visitar en esta fecha especial

Con varios días libres consecutivos, las celebraciones patrias invitan a planificar una escapada sin necesidad de salir del territorio nacional. En ese contexto, una selección de siete destinos recomendados destaca por ofrecer tranquilidad, aventura y escenarios ideales para renovar energías durante este esperado fin de semana largo.

ECO TRULY PARK

- Finca ecológica y espiritual, levantada por los Hare Krishna, que se ubica en el Km. 19.5 Carretera Pasamayo (a 100 metros de la Playa Chacra y Mar).

CHURÍN

- Encantadora localidad ubicada en la provincia limeña de Oyón, que rodeada de hermosos paisajes cordilleranos, resulta muy conocida por sus aguas termales con propiedades medicinales provenientes de las profundidades de la tierra.

SAN MATEO DE OTAO

- Ubicado en la provincia limeña de Huarochirí, este distrito te ofrece no solamente bellos paisajes, sino también la posibilidad de escapar de la rutina capitalina, realizando actividades de aventura como el puente y la bicicleta extremos.

Frases célebres por Fiestas Patrias

“Desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡VIVA LA PATRIA!, ¡VIVA LA LIBERTAD!, ¡VIVA LA INDEPENDENCIA!”.— José de San Martín

“Muere pero no cambies de bandera”.— Ándres Avelino Cáceres

“Antes muerto que ver mancillada la bandera peruana”.— Alfonso Ugarte

“Me moriré en París con aguacero tal vez un jueves, como es hoy, de otoño”.— César Vallejo

“Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho”.— Francisco Bolognesi

“El aviador caído, pero sobre el objetivo”.— José Abelardo Quiñones

“Volveré y seré millones”.— José Gabriel Condorcanqui (Túpac Amaru II)

“Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos”.— Nicolás de Piérola

“Si mil vidas tuviera gustoso las daría por mi patria”.— José Olaya

“¡Bendita seas, patria de valientes, y que el porvenir te reserve horas más felices que las que forman tu presente!”.— Ricardo Palma

“No estoy aquí para informarles a ustedes, sino para sacrificarme por la causa de la libertad”. ¡Yo la escribí!— María Parado de Bellido

“Yo no soy sino un pobre marino que trata de servir a su patria. Todo lo que puedo ofrecer es que si el Huáscar no regresa triunfante al Callao, tampoco yo regresaré”.— Miguel Grau Seminario

Frases del peruano orgulloso

Ser peruano no es una nacionalidad, es un privilegio que se lleva en el alma.

Donde voy, llevo al Perú en el corazón y en cada palabra que digo.

Perú no solo es mi país, es mi historia, mi sabor, mi gente y mi bandera.

Orgulloso de mi tierra, de sus héroes, de sus colores y de su coraje eterno.

Nací en el Perú, y no cambiaría esa fortuna por nada en el mundo.

Hablar del Perú es hablar de cultura, resistencia y corazón valiente.

No hay rincón del mundo donde no brille el orgullo de un peruano.

El que conoce el Perú, entiende por qué lo amamos tanto.

Mi patria me enseñó a luchar con garra y a sonreír con el alma.