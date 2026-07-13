Por Redacción EC

El feriado largo por Fiestas Patrias 2026 se perfila como una de las mejores oportunidades del año para hacer una pausa en la rutina y descubrir algunos de los destinos más atractivos del Perú. Ya sea para disfrutar de paisajes naturales, desconectarse del ritmo de la ciudad o vivir nuevas experiencias, miles de viajeros aprovecharán estos días de descanso para recorrer diferentes regiones del país.