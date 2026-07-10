Por Redacción EC

Al momento de elegir un destino turístico para viajar, usualmente las personas toman en cuenta diversos factores, como los lugares ideales para visitar, el presupuesto, la cultura o simplemente el idioma. Por estas razones, algunos países se han consolidado como los más populares entre los turistas, que viajan periódicamente para disfrutar de su estadía. Sin embargo, cierto grupos priorizan viajes que combinan bienestar, exclusividad y personalización, que ha evolucionado significativamente la experiencia en los últimos años. En ese contexto, una reconocida plataforma de seguros de viaje reveló que un grupo de viajeros ha demostrado estar dispuesto a emprender este tipo de aventuras e, incluso, asumir los costos que implican. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.