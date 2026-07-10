Al momento de elegir un destino turístico para viajar, usualmente las personas toman en cuenta diversos factores, como los lugares ideales para visitar, el presupuesto, la cultura o simplemente el idioma. Por estas razones, algunos países se han consolidado como los más populares entre los turistas, que viajan periódicamente para disfrutar de su estadía. Sin embargo, cierto grupos priorizan viajes que combinan bienestar, exclusividad y personalización, que ha evolucionado significativamente la experiencia en los últimos años. En ese contexto, una reconocida plataforma de seguros de viaje reveló que un grupo de viajeros ha demostrado estar dispuesto a emprender este tipo de aventuras e, incluso, asumir los costos que implican. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS DESTINOS TURÍSTICOS MÁS CAROS DEL MUNDO?

De acuerdo con la plataforma de viaje Squaremouth, compartido por Yahoo Noticias, el 43,5 % de los viajeros estadounidenses planea incrementar su presupuesto para viajes este 2026, mientras que casi uno de cada cuatro está dispuesto a invertir más en experiencias que cuenten con exclusividad. De esta manera, el estudio evaluó factores como el costo de los vuelos, el alojamiento, el transporte, la alimentación y el seguro de viaje para identificar los destinos con mayor preferencia entre los turistas.

Groenlandia : Este país lideró el ranking con un gasto promedio de US$ 1 171 por día de viaje. Así, según el análisis, su elevado costo responde principalmente a pasajes aéreos que superan los US$ 1 357 en promedio y al alquiler de vehículos, cuya tarifa ronda los US$ 110 diarios, la más alta entre los destinos evaluados.

: Este país lideró el ranking con un gasto promedio de US$ 1 171 por día de viaje. Así, según el análisis, su elevado costo responde principalmente a pasajes aéreos que superan los US$ 1 357 en promedio y al alquiler de vehículos, cuya tarifa ronda los US$ 110 diarios, la más alta entre los destinos evaluados. Islas Vírgenes Británicas : Se encuentran en el segundo lugar con tarifas hoteleras que promedian US$ 1 137 por noche y gastos diarios en excursiones cercanos a US$ 925. Su exclusividad y hermosos paisajes paradisiacos como uno de los principales destinos de playa del Caribe explica los elevados costos de viaje.

: Se encuentran en el segundo lugar con tarifas hoteleras que promedian US$ 1 137 por noche y gastos diarios en excursiones cercanos a US$ 925. Su exclusividad y hermosos paisajes paradisiacos como uno de los principales destinos de playa del Caribe explica los elevados costos de viaje. Polinesia Francesa : Se sitúa en el tercer puesto del ranking, con un gasto promedio de US$ 756 por día. El informe atribuye este elevado costo, en gran medida, a sus hoteles de lujo, cuyas tarifas pueden alcanzar los US$ 1.382 por noche, consolidando al archipiélago como uno de los destinos más exclusivos del mundo.

: Se sitúa en el tercer puesto del ranking, con un gasto promedio de US$ 756 por día. El informe atribuye este elevado costo, en gran medida, a sus hoteles de lujo, cuyas tarifas pueden alcanzar los US$ 1.382 por noche, consolidando al archipiélago como uno de los destinos más exclusivos del mundo. Antártida : Este se ubicó en el cuarto lugar del listado debido al alto costo que implica visitarla. Si bien sus opciones de alojamiento son más modestas que las de otros destinos, los cruceros de expedición y las travesías polares guiadas, que por lo general incluyen vuelos, la convierten en una de las experiencias turísticas más exclusivas y costosas del mundo.

: Este se ubicó en el cuarto lugar del listado debido al alto costo que implica visitarla. Si bien sus opciones de alojamiento son más modestas que las de otros destinos, los cruceros de expedición y las travesías polares guiadas, que por lo general incluyen vuelos, la convierten en una de las experiencias turísticas más exclusivas y costosas del mundo. Maldivas: Ocupó el quinto lugar del ranking, con un gasto promedio de US$ 1 072 diarios por viajero. El elevado costo responde principalmente a sus resorts de lujo, cuyas tarifas superan los US$ 1 250 por noche, además de su ubicación remota y su oferta de alojamientos exclusivos.

¿QUÉ AEROPUERTO TIENE EL MAYOR TRÁFICO AÉREO EN EL MUNDO?

De acuerdo con el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI World), compartido por La República, posiciona en el primer lugar al International Hartsfield-Jackson de Atlanta en Estados Unidos como el aeropuerto más transitado del mundo con 106,3 millones de pasajeros en 2025. Esto se debe a su ubicación estratégica y al aumento en el número de viajeros que llegó a 9 800 millones, lo que supone un crecimiento del 3,6 % respecto a 2024 y un 7,3 % por encima de los niveles previos a la pandemia por el Covid-19.

Este reconocimiento no es nuevo para este aeródromo, ya que mantiene un liderazgo en el rubro por alrededor de tres décadas, superando a potencias como el aeropuerto de Shanghái Pudong. “Hemos visto crecimiento en todas las regiones, especialmente por los viajes entre países”, explicó el director general de ACI World, Justin Erbacci. Es importante mencionar que, el segundo lugar lo ocupó Dubái con 95,2 millones de usuarios, seguido por el aeropuerto de Tokio Haneda, que se ubicó en tercer puesto con 91,7 millones.