No cabe duda de que Tambo se ha convertido en una de las tiendas más populares por los peruanos, quienes desde hace más de 10 años disfruta de una rica variedad de productos en sus innovadores establecimientos. Así, esta novedosa tienda se erige como el sinónimo de éxito en este sector comercial a nivel nacional, proporcionando a sus miles de clientes desde sabrosos snacks hasta refrescantes bebidas, postres y más. En ese sentido, tras el cierre del 2025, la cadena de conveniencia del Grupo Lindcorp ha tenido un considerable crecimiento con la inauguración de 37 locales en puntos estratégicos de Lima y otras partes del país. Esto, sin duda, refuerza su conexión con las dinámicas y hábitos del estilo de vida urbano en el país, posicionándolo como líder en el rubro frente a sus principales competencias. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DÓNDE SE UBICAN LAS NUEVAS TIENDAS DE TAMBO EN PERÚ?

Desde su apertura, Tambo ha implementado una serie de estrategias para consolidarse como líder en su rubro con 770 locales en la actualidad en diversas partes del país. Con precios competitivos, una variada oferta de productos básicos, ubicaciones estratégicas (zonas residenciales, oficinas y universidades), un fuerte enfoque en la estrategia digital y la implementación de tiendas temáticas en alianza con marcas reconocidas, la compañía logró cerrar el 2025 con la apertura de 37 nuevos locales durante diciembre. La inauguración de estos llamativos establecimientos se ubican entre Lima Metropolitana, Ica y Huaral, según compartió la plataforma Perú Retail. Estos son:

San Isidro:

Ca. Valle Riestra 505

Av. Arenales 204

Av. República de Colombia 545

Ca. Germán Schreiber 120, Urb. Santa Ana

Av. Juan Arona 290

Miraflores:

Ca. Sevilla 105

Barranco:

Av. Gral. Francisco Bolognesi 203

Jesús María:

Av. José Arnaldo Márquez 892

Cercado de Lima:

Av. Gral Arenales 1087 (Esq. Jr. Alférez M. Carranza)

Breña:

Jr. Restauración 498

La Victoria:

Av. Javier Prado Este 1095

San Miguel:

Jr. Ayacucho 313.Av. Elmer Faucett 216

La Molina:

Alameda del Corregidor, Bl. C, Lt.11, Urb. La Capilla

Av. Javier Prado Este 4921, Urb. Camacho

San Juan de Lurigancho (SJL):

Av. Próceres de la Independencia Cdra. 17, Mz. H Lt 26

Av. N° 02, Mz. HL. 21, Urb. San Antonio de Carapongo

San Martín de Porres (SMP):

Av. Los Olivos Cdra. 7, Mz. A Lt.1

Jr. Justo Pastor Bravo 399

Av. Gerardo Unger 7299

Comas:

Av. Gerardo Unger 6501, Urb. Santa Luzmila

Av. Túpac Amaru 607, Urb. Huaquillay I Etapa

Ancón:

Base Naval Infantería, Km 49.5 Panamericana Norte

Puente Piedra:

Av. Buenos Aires 367, Cercado

Santiago de Surco:

Jr. Combate de Angamos, Mz. D Lt. 15, Urb. Cruz de Surco

Jr. El Parque 396, Urb. San Roque

Villa María del Triunfo (VMT):

Av. Lima 2190, P.J. José Gálvez

Av. José Olaya 485, P.J. José Carlos Mariátegui

Villa El Salvador (VES):

Sector 03, Grupo 21, Mz. N Lt. 03

San Juan de Miraflores (SJM):

Jr. Túpac Amaru 116, P.J. J.C. Mariátegui

Lurín / Tablada:

Jr. Gral. Vidal 509, P.J. San Francisco

Punta Hermosa:

Mz. H1 Sub Lt. 20a, Urb. El Carmen (KM 42)

Ventanilla:

Ca. 6, Mz. A Lt. 01, Asoc. Viv. Sta. Margarita

Ica:

La Tinguiña: Av. Victorio Gotuzzo 103

Av. Victorio Gotuzzo 103 Ica Cercado: Ca. San Martín, Mz. K-3 Lt. 35

Huaral:

Chancay: Ca. López de Zúñiga 399 (Boulevard Chancay)

@tiendas_tambo Este verano, los Hits del Verano están en Tambo. 😎🎤 Disfruta del sol, la playa y las promos como se debe, porque adonde vayas, ¡siempre hay un Tam - Tambo! 🏖️☀️ #CadaVezMásCerca #LosHitsDelVerano ♬ sonido original - Tiendas Tambo

¿CÓMO SON LAS NUEVAS TIENDAS TEMÁTICAS DE TAMBO?

Con el propósito de que los clientes vivan una única experiencia al momento de comprar, tiendas Tambo, en alianza con dos importantes marcas, presentó sus nuevos locales temáticos en Lima. Se trata de la primera tienda inaugurada con la temática de Four Loko, ubicada en la Avenida Alfredo Benavides 5440, Surco, donde ofrece a sus consumidores un ambiente vibrante, lleno de música y diversión. En este novedoso establecimiento, los clientes podrán apreciar elementos visuales relacionados con la bebida alcohólica y productos exclusivos con llamativas ofertas.

Asimismo, otras de las marcas aliadas es la galleta Soda San Jorge con su primera tienda situada en la Avenida Javier Prado, cuadra 45, en Santiago de Surco. El diseño de esta nueva sucursal de Tambo busca brindar una experiencia distinta, donde los visitantes pueden disfrutar de juegos tradicionales peruanos como el ludo y los clásicos caminitos, generando mucha expectativa entre los consumidores.

“En Tiendas Tambo creemos en el poder de las alianzas con marcas amigas para seguir sorprendiendo a nuestros clientes. Por eso, junto a Four Loko, realizamos una intervención especial en una de nuestras tiendas, transformando cada espacio en una experiencia única. Este proyecto refuerza nuestro compromiso de mantenernos ‘Cada vez más cerca’, creando momentos increíbles en el día a día”, detalló Tambo compartido por la plataforma Perú Retail.