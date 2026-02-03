Tambo se ha consolidado como una de las cadenas más queridas por los peruanos, quienes llevan más de una década accediendo a una amplia gama de productos en sus modernas tiendas. Gracias a su propuesta, la marca se ha convertido en un referente del éxito dentro del comercio de conveniencia en el país, ofreciendo desde snacks y bebidas hasta postres y otros artículos de consumo diario.

Tambo inaugura 27 nuevas tiendas en Perú: mira AQUÍ si alguna de estas queda cerca a tu casa

Tras el cierre de 2025, la cadena del Grupo Lindcorp anunció la apertura de 37 nuevos puntos de venta en ubicaciones clave de Lima y otras regiones, un avance que fortalece su vínculo con los hábitos y ritmos de la vida urbana peruana y que le permite mantenerse a la vanguardia frente a sus competidores.

Desde sus inicios, Tambo ha desplegado diversas tácticas para afianzarse como la cadena líder en el sector, alcanzando hoy 770 sucursales distribuidas en distintas regiones del país. Su crecimiento se sustenta en precios atractivos, una oferta amplia de productos esenciales, puntos de venta en zonas residenciales, áreas de trabajo y campus universitarios, además de una fuerte apuesta por lo digital y la apertura de tiendas temáticas junto a marcas reconocidas.

Gracias a este modelo, la empresa cerró 2025 incorporando 37 nuevas sucursales en diciembre, ubicadas en Lima Metropolitana, Ica y Huaral, según informó la plataforma Perú Retail. A continuación, se detallan cuáles son estos nuevos locales:

San Isidro:

Ca. Valle Riestra 505

Av. Arenales 204

Av. República de Colombia 545

Ca. Germán Schreiber 120, Urb. Santa Ana

Av. Juan Arona 290

Miraflores:

Ca. Sevilla 105

Barranco:

Av. Gral. Francisco Bolognesi 203

Jesús María:

Av. José Arnaldo Márquez 892

Cercado de Lima:

Av. Gral Arenales 1087 (Esq. Jr. Alférez M. Carranza)

Breña:

Jr. Restauración 498

La Victoria:

Av. Javier Prado Este 1095

San Miguel:

Jr. Ayacucho 313.Av. Elmer Faucett 216

La Molina:

Alameda del Corregidor, Bl. C, Lt.11, Urb. La Capilla

Av. Javier Prado Este 4921, Urb. Camacho

San Juan de Lurigancho (SJL):

Av. Próceres de la Independencia Cdra. 17, Mz. H Lt 26

Av. N° 02, Mz. HL. 21, Urb. San Antonio de Carapongo

San Martín de Porres (SMP):

Av. Los Olivos Cdra. 7, Mz. A Lt.1

Jr. Justo Pastor Bravo 399

Av. Gerardo Unger 7299

Comas:

Av. Gerardo Unger 6501, Urb. Santa Luzmila

Av. Túpac Amaru 607, Urb. Huaquillay I Etapa

Ancón:

Base Naval Infantería, Km 49.5 Panamericana Norte

Puente Piedra:

Av. Buenos Aires 367, Cercado

Santiago de Surco:

Jr. Combate de Angamos, Mz. D Lt. 15, Urb. Cruz de Surco

Jr. El Parque 396, Urb. San Roque

Villa María del Triunfo (VMT):

Av. Lima 2190, P.J. José Gálvez

Av. José Olaya 485, P.J. José Carlos Mariátegui

Villa El Salvador (VES):

Sector 03, Grupo 21, Mz. N Lt. 03

San Juan de Miraflores (SJM):

Jr. Túpac Amaru 116, P.J. J.C. Mariátegui

Lurín / Tablada:

Jr. Gral. Vidal 509, P.J. San Francisco

Punta Hermosa:

Mz. H1 Sub Lt. 20a, Urb. El Carmen (KM 42)

Ventanilla:

Ca. 6, Mz. A Lt. 01, Asoc. Viv. Sta. Margarita

Ica:

La Tinguiña: Av. Victorio Gotuzzo 103

Ica Cercado: Ca. San Martín, Mz. K-3 Lt. 35

Huaral:

Chancay: Ca. López de Zúñiga 399 (Boulevard Chancay)