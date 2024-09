El mundo de los deportes electrónicos está a punto de vibrar con la llegada de The International 2024, el torneo más prestigioso de Dota 2. Este evento global se celebrará en el Royal Arena de Copenhague, Dinamarca, y contará con la participación de los mejores equipos del mundo compitiendo por la codiciada Égida de los Campeones.

Nuestro país no es ajeno a la gran expectativa que genera este espectáculo, pues entre los 16 equipos participantes, se encuentran escuadras con representantes peruanos. Hablamos de HEROIC y beastcoast, quienes se preparan para ofrecer una gran actuación en el certamen. A continuación, te contamos cuándo ver a estos conjuntos, además de contarte otros detalles de la competición.

¿QUIÉNES SON LOS REPRESENTANTES PERUANOS EN THE INTERNATIONAL 2024?

En primer lugar tenemos a HEROIC, que está compuesto por jugadores de Perú, Brasil y Bélgica, y es uno de los equipos sudamericanos más destacados en el torneo. Este equipo se encuentra en el Grupo A de la fase de grupos, donde se enfrentará a grandes rivales, como enfrentándose a grandes rivales en el Grupo A, como Xtreme Gaming, 1win Team y Gaimin Gladiators.

Por otro lado, nuestro país se encontrará muy representado en The International 2024 gracias a beastcoast, un equipo formado exclusivamente por peruanos, que se sitúa en el certamen en el Grupo D de la fase de grupos, donde competirá contra equipos europeos de alto nivel como Team Spirit, Aurora y Team Liquid.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LAS PARTIDAS DE LOS EQUIPOS PERUANOS?

The International 2024 empezará con la fase de grupos, que empezará el próximo 4 de setiembre. En esta fecha, se tendrá apertura el enfrentamiento entre HEROIC y Xtreme Gaming a las 03:00 am (hora peruana) por el Grupo A, seguido por otro choque importante contra 1win Team a las 07:00 am. En el mismo día, beastcoast debutará en el Grupo D enfrentando a Team Spirit a las 07:00 am, y posteriormente se medirá a las 11:00 am contra Team Liquid, uno de los equipos más laureados de Europa.

Al día siguiente, es decir el 5 de setiembre, se desarrollarán otros intensos encuentros. HEROIC se medirá contra Gaimin Gladiators a las 03:00 a.m., mientras que beastcoast buscará asegurar su lugar en las llaves de ganadores enfrentando a Aurora a las 05:00 a.m.

Los fanáticos de Dota 2 podrán disfrutar de todas las partidas en vivo a través de los canales oficiales de The International en español en Twitch y YouTube, asegurando que no se pierdan ni un momento de la acción de todos los equipos en este prestigioso torneo.

¿CUÁL SERÁ EL FORMATO DE THE INTERNATIONAL 2024?

En la edición de este año de The International, los 16 equipos se dividen en cuatro grupos de cuatro, y competirán en una fase de grupos con partidas al mejor de dos. Esta etapa dará inicio el 4 de septiembre y se prolongará hasta el 5 de septiembre. Durante estos días, los equipos buscarán terminar en los primeros lugares para poder seleccionar a sus rivales en las llaves decisivas, donde los equipos de los grupos A y B se enfrentarán entre sí, al igual que los equipos de los grupos C y D.

Posteriormente, el 6 de septiembre, comenzarán las partidas decisivas, que determinarán la clasificación a las llaves de Ganadores y Eliminación, las cuales serán el siguiente paso en la contienda por la Égida.

En este contexto, es importante mencionar que ningún equipo será eliminado en la fase de grupos, asegurando una oportunidad adicional para avanzar en el torneo, según explica Infobae Perú.