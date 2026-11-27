La Línea 2 del Metro de Lima avanza como uno de los principales proyectos de transporte de la capital y busca reducir los tiempos de viaje de millones de pasajeros. Este megaproyecto contará con 27 kilómetros de vía subterránea y estaciones que conectarán diversos distritos de Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Callao y Carmen de la Legua. En ese sentido, con el objetivo de garantizar un servicio de calidad, la concesionaria anunció la suspensión temporal de sus operaciones en sus estaciones habilitadas durante este fin de semana. Así, informó la fecha en la que restablecerá sus servicios. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ ESTACIONES DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA ESTARÁN SUSPENDIDAS TEMPORALMENTE?

A través de sus redes sociales oficiales, la concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao anunció que las estaciones Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita estarán suspendidos de manera temporal este viernes 27 de noviembre. De acuerdo con la empresa encargada, la suspensión se desarrollará entre las 6:00 a.m. y las 11:00 p.m., reanudándose al día siguiente (sábado) en su horario regular. Esta medida responde a los trabajos de mantenimiento general que se realizarán en todas las estaciones operativas del Metro de Lima, con el objetivo de brindar un buen servicio a sus miles de usuarios que lo utilizan diariamente.

¿CUÁNDO ESTARÁ LISTA LA LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA, SEGÚN LA ATU?

En entrevista para Andina, David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, informó que las etapas 1B y 2 de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao registran un avance superior al 90 % en su ejecución. Es decir, la etapa 1B del tren subterráneo consigna un progreso, por ahora, del 96 % e incorporará 11 nuevas estaciones entre Plaza Bolognesi y San Juan de Dios, además del tramo Vista Alegre–Municipalidad de Ate. Así, tras concluir las obras civiles, los trabajos se enfocan principalmente en sistemas eléctricos, equipos y tecnología para la operación automatizada, prevista para finalizar en 2029.

En tanto, la etapa 2 del Metro, según Ositran, registra un 91 % de avance y contempla la incorporación de 11 estaciones entre Puerto del Callao y Parque Murillo. Tras culminar la excavación del túnel entre San Juan de Dios e Insurgentes, las obras se concentran ahora en la instalación de la vía férrea y los sistemas eléctricos, por lo que se espera que esté lista para octubre de 2030. Por otro lado, el organismo supervisor informó que el ramal de la futura Línea 4 del Metro registra un 66 % de avance, donde destaca la construcción del túnel que atraviesa el río Rímac, donde ya se instalaron 80 anillos en un tramo de 136 metros.

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