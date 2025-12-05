En medio de un país altamente sísmico, ciertas viviendas pueden representar una bomba de tiempo para sus habitantes frente a un fuerte sismo. Inclusive, más del 80 % de las casonas construidas en el Centro de Lima entre los siglos XVIII y finales del XIX se encuentran visiblemente deterioradas y vulnerables debido al desgaste acumulado con el paso de los años. Así como estas residencias, existen otras edificaciones informales y con materiales inapropiados que, por lo general, son un peligro para la población. Frente a esta preocupante situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) alertó que Lima y Callao están expuestos a grandes desastres ante un terremoto de 8.8 debido a su débil estructura, lo que generaría millones de personas afectadas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ ZONAS DE LIMA Y CALLAO SERÍAN AFECTADAS ANTE UN TERREMOTO DE 8.8?

En una entrevista para RPP, el especialista en gestión del riesgo de desastres del Indeci, Mario Valenzuela, informó que el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) realizó un simulacro basándose en un terremoto de 8.8 en Lima y Callao. El estudio indicó que entre 4 y 7 millones de personas resultarían afectadas por este desastre natural, debido al tipo de suelo, el nivel de densidad poblacional y el predominio de la autoconstrucción. Entre los distritos identificados con estos factores se encuentran Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Comas, Ancón, San Juan de Lurigancho y Carabayllo.

Según el especialista del Indeci, quien se basó en el informe del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID), el mapa de microzonificación sísmica advierte que existen zonas con suelo blando, por lo que las viviendas están expuestas a sufrir fuertes daños. Además los predios antiguos o los que han sido construidos sin asesoría profesional podrían correr la misma suerte, mientras que los edificios de más de 20 pisos han sido levantados con normativa antisísmica vigente. Así, Valenzuela brindó una serie de criterios dirigidos a la población para que puedan revisar sus casas, aunque sostuvo que, ante cualquier duda, es mejor recurrir a un ingeniero o arquitecto.

¿CÓMO IDENTIFICAR SI UNA VIVIENDA ES VULNERABLE ANTE UN SISMO?

Antigüedad y estado de la estructura: Grietas nuevas, columnas con pérdida de resistencia o paredes afectadas por movimientos sísmicos anteriores.

Grietas nuevas, columnas con pérdida de resistencia o paredes afectadas por movimientos sísmicos anteriores. Tipo de construcción: La disponibilidad o falta de acompañamiento técnico durante el proceso de construcción.

La disponibilidad o falta de acompañamiento técnico durante el proceso de construcción. Tipo de suelo: Si el área registra antecedentes de deslizamientos, rellenos o suelos de baja resistencia.

Si el área registra antecedentes de deslizamientos, rellenos o suelos de baja resistencia. Resistencia de elementos internos: La disposición de muebles voluminosos, la presencia de ventanales susceptibles de fracturarse y de objetos que podrían desprenderse durante un sismo.