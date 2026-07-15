En pleno mes de julio, cuando el país celebra las Fiestas Patrias, diversas municipalidades de Lima han dispuesto el embanderamiento obligatorio en viviendas, edificios, instituciones públicas y privadas, así como establecimientos comerciales. La medida busca promover el respeto por los símbolos patrios y reforzar el espíritu cívico durante las celebraciones por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú. Sin embargo, cada comuna ha establecido sus propias fechas de vigencia y, en algunos casos, sanciones económicas para quienes no cumplan con la obligación. Asimismo, existen reglas sobre la forma correcta de colocar la bandera y el tipo de emblema que debe exhibirse según el inmueble. Descubre qué distritos de Lima exigen el embanderamiento obligatorio y cuáles son las condiciones que deben cumplir.

¿QUÉ DISTRITOS DE LIMA EXIGEN EL EMBANDERAMIENTO OBLIGATORIO POR FIESTAS PATRIAS?

1. Cercado de Lima

La Municipalidad Metropolitana de Lima estableció que todos los inmuebles del Cercado deberán exhibir la bandera nacional entre el 15 y el 31 de julio. En las propiedades privadas corresponde colocar la bandera sin escudo, mientras que las entidades estatales deben utilizar el pabellón con escudo. La comuna también indicó que el emblema debe instalarse en la parte superior del inmueble mediante un asta. Quienes incumplan la norma recibirán una multa de S/550, la cual aumenta a S/1.375 en el Centro Histórico. Si la bandera es alterada o utilizada de manera indebida, la sanción puede llegar hasta S/5.500.

Foto: Andina

2. Los Olivos

Durante todo julio será obligatorio colocar la bandera peruana en viviendas, instituciones públicas y privadas, además de establecimientos comerciales. La disposición fue emitida para promover el patriotismo, fortalecer la identidad nacional y fomentar el respeto por los símbolos del país en toda la jurisdicción.

3. Independencia

El municipio ordenó que todos los inmuebles del distrito permanezcan embanderados durante el mes de julio. La medida comprende casas, locales comerciales e instituciones públicas y privadas como parte de las actividades por las celebraciones patrias.

4. San Isidro

La comuna dispuso que el embanderamiento obligatorio se mantenga vigente hasta el 31 de julio. Además de colocar la bandera, recomendó a los vecinos mejorar la presentación de sus inmuebles mediante labores de limpieza, pintura y mantenimiento para contribuir al buen aspecto del distrito.

5. Miraflores

Las autoridades miraflorinas también establecieron la obligación de exhibir la bandera nacional en viviendas, instituciones y comercios. La finalidad es fortalecer el sentimiento patriótico y promover el respeto por los emblemas nacionales durante las celebraciones de la Independencia.

6. Santiago de Surco

El municipio oficializó el embanderamiento para todo julio en viviendas, locales comerciales e instituciones. La disposición busca reforzar los valores cívicos y recordar la importancia de los símbolos patrios durante el aniversario de la independencia.

7. Barranco

En este distrito también será obligatorio colocar la bandera durante todo julio. La municipalidad precisó que el emblema nacional debe instalarse con su respectiva asta y permanecer limpio y en buen estado mientras dure la medida.

8. Jesús María

Las viviendas particulares deberán exhibir la bandera nacional sin escudo, mientras que el pabellón con escudo será exclusivo para las entidades del Estado. Asimismo, la municipalidad recordó que las banderas deben conservarse limpias y en buenas condiciones durante todo el mes.

9. Magdalena del Mar

La comuna ordenó el embanderamiento obligatorio en viviendas, instituciones y negocios durante julio. Además, advirtió que quienes no acaten la disposición podrán recibir una multa equivalente al 10 % de una UIT, es decir, S/550, según informa La República.

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