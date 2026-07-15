¿Tu distrito está en la lista? Podrías recibir una multa por no izar la bandera del Perú | Foto: Andina
¿Tu distrito está en la lista? Podrías recibir una multa por no izar la bandera del Perú | Foto: Andina
Por Redacción EC

En pleno mes de julio, cuando el país celebra las Fiestas Patrias, diversas municipalidades de Lima han dispuesto el embanderamiento obligatorio en viviendas, edificios, instituciones públicas y privadas, así como establecimientos comerciales. La medida busca promover el respeto por los símbolos patrios y reforzar el espíritu cívico durante las celebraciones por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú. Sin embargo, cada comuna ha establecido sus propias fechas de vigencia y, en algunos casos, sanciones económicas para quienes no cumplan con la obligación. Asimismo, existen reglas sobre la forma correcta de colocar la bandera y el tipo de emblema que debe exhibirse según el inmueble. Descubre qué distritos de Lima exigen el embanderamiento obligatorio y cuáles son las condiciones que deben cumplir.

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