En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, más de 26 millones de peruanos se alistan para acudir a las urnas y elegir a las nuevas autoridades que estarán al frente de sus localidades durante los próximos cuatro años. Así, como en cada jornada laboral, cerca de 809 415 miembros de mesa, quienes fueron seleccionados mediante un sorteo público, cumplirán un papel fundamental en el proceso electoral. En ese sentido, a puertas de unas nuevas elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) destacó la importancia de conocer el lugar de votación y verificar si se ha sido designado para conformar la mesa electoral, ya que, de no cumplir con esta responsabilidad, podrían aplicarse multas que dificulten la realización de determinados trámites. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO SABER CON MI DNI DÓNDE QUEDA MI LOCAL DE VOTACIÓN Y SI SOY MIEMBRO DE MESA?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se desarrollarán este domingo 4 de octubre y los ciudadanos podrán acudir a su local de votación desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. para cumplir con su labor cívico. Sin embargo, es usual que muchas personas aún no sepan dónde les corresponde votar. Por ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó la plataforma “Conoce tu local de votación” (LINK), donde los ciudadanos podrán consultar, con su documento de identidad, su lugar de sufragio, número de mesa y número de orden, así como verificar si fueron designados como miembros de mesa.

@elcomerciope 🗳️ ¿Ya sabes dónde te toca votar este 4 de octubre? Tu local de votación podría ser diferente al de procesos electorales anteriores. En este nuevo ABC Electoral de El Comercio y la ONPE, te explicamos cómo consultar tu local, mesa de sufragio y otros datos importantes para llegar preparado a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. 📲 Revisa tu información antes de salir de casa y evita contratiempos durante la jornada electoral. ♬ sonido original - Diario El Comercio

Sin embargo, el organismo electoral dejó en claro que el local de votación podría modificarse incluso el mismo día de las elecciones regionales y municipales, por lo que recomienda verificar previamente el lugar asignado antes de acudir a sufragar con el objetivo de evitar severas multas que impidan luego a realizar diversos trámites. “Tu local de votación podría cambiar, incluso el mismo día de la elección, por motivos ajenos a la ONPE. Antes de acudir a votar, confirma tu local asignado”, indicó en su plataforma.

¿CUÁLES SON LOS NUEVOS LOCALES DE VOTACIÓN EN ESTAS ERM 2026?

La ONPE dispuso el cambio de ciertos lugares de votación debido a deficiencias relacionadas con la infraestructura y las condiciones de seguridad. A continuación, te presentamos, compartido por El Popular, la relación de estas instituciones:

Universidad de San Martín de Porres, Facultad de Derecho.

Complejo Deportivo El Valle.

Estadio Bicentenario.

Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL).

Biblioteca Plaza Bicentenario.

Institución Educativa New Jean Piaget College.

Complejo Deportivo Municipal César Vidaurre Reina Farje.

Institución Educativa La Molina Christian Schools