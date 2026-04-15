Por Luis Carlo Merino

Mantenernos conectados en el hogar, y con el mundo exterior a través de la tecnología, hoy depende prioritariamente del uso de aquel aparato encargado de proporcionarnos wifi para llevar a cabo diversas actividades. Con respecto a su velocidad, todavía surgen ciertas incógnitas, y la mayoría de ellas vinculadas a la ligereza o mejora de un internet que puede optimizarse si colocamos el rúter en lugares estratégicos del hogar. En relación a esta información, te contamos lo que se revela mediante plataforma especializada, y cómo es que la ubicación de dicho dispositivo termina permitiéndonos navegar de la mejor forma.

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