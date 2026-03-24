El Debate Presidencial 2026 de hoy es una de las citas clave rumbo a las Elecciones Generales en el Perú, con transmisión nacional de IRTP (Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú) a partir de las 7:30 p.m. horario peruano, desde el Centro de Convenciones de Lima . Los postulantes al sillón presidencial exponen sus propuestas sobre seguridad ciudadana, criminalidad, integridad pública y lucha contra la corrupción. Para el electorado, es una oportunidad directa para comparar estilos, capacidades y planes de gobierno sin intermediarios. Si quieres verlo EN VIVO y GRATIS por TVPerú, aquí te explico de forma sencilla cómo, a qué hora y por qué señales seguir cada minuto del evento.

Revisa los horarios por país y dónde ver por TV y online el Debate Presidencial 2026 EN VIVO ONLINE este martes 24 de marzo en San Borja. (Foto: Jurado Nacional de Elecciones)

Cómo ver TVPerú EN VIVO GRATIS el Debate Presidencial 2026: TV, cable, radio y online

Para esta jornada, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) habilita una multiplataforma de transmisión pensada para llegar a todo el país. Estas son las rutas principales para seguir el debate:

TV abierta: señal de TVPerú a nivel nacional (canal estatal), disponible de forma gratuita para hogares con TV digital o cable básico.

TVPerú 7.3: señal alternativa de corte informativo que también emitirá el debate EN VIVO.

Radio: transmisión simultánea por Radio Nacional para quienes siguen el evento solo con audio, por frecuencia modulada y plataformas digitales.

Plataformas digitales: el IRTP confirmó emisión en redes sociales y canales online oficiales de TVPerú y Radio Nacional, accesibles desde celular, tablet o computadora con conexión a internet.

Si estás en Perú, no necesitas pagar una suscripción adicional para ver esta transmisión, ya que se trata de un servicio público de señal abierta. Basta con sintonizar TVPerú en tu televisor o ingresar a las plataformas digitales oficiales en el horario del debate.

Candidatos que debaten HOY, martes 24 de marzo

La jornada de hoy corresponde a la segunda fecha del ciclo de debates presidenciales del JNE. Según la programación de TVPerú, estos son los aspirantes que participan este martes 24 de marzo en el Debate Presidencial 2026:

Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú).

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú).

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras).

Francisco Diez-Canseco (Perú Acción).

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad).

Armando Masse (Partido Democrático Federal).

George Forsyth (Somos Perú).

Carlos Espá (SíCreo).

Carlos Jaico (Perú Moderno).

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

Walter Chirinos (PRIN).

Los candidatos fueron agrupados en cuatro bloques, definidos mediante sorteo, para ordenar las intervenciones y garantizar tiempos similares de exposición. De esta forma, el público puede seguir cruces específicos entre postulantes que compiten por los mismos temas y electores.

Conoce qué canales de TV por señal abierta, cable y streaming online ver el Debate Presidencial 2026 EN VIVO HOY, martes 24 de marzo. (Foto: JNE / Composición El Comercio) / Jairo Rúa

¿A qué hora es el Debate Presidencial 2026 HOY por TVPerú?

Fecha: martes 24 de marzo de 2026.

Horario del bloque de debate: de 7:30 p. m. a 11:00 p. m.

Lugar: Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.

Programa especial: “Tu decisión 2026”, espacio político de TVPerú.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programó un ciclo de debates presidenciales para los días 23, 24, 25, 30 y 31 de marzo, además del 1 de abril, todos en el mismo horario nocturno . Esto permite a los ciudadanos seguir varias jornadas temáticas y conocer a los 35 candidatos que participan en total a lo largo de todas las fechas.

Temas y estructura del debate presidencial del JNE 2026

El debate de hoy está organizado en torno a dos grandes ejes temáticos que preocupan directamente al ciudadano peruano.

Primer eje: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.

Segundo eje: integridad pública y lucha contra la corrupción.

En “Tu decisión 2026”, los periodistas Ricardo Alva y Karina Borrero conducen la antesala, el análisis en los intermedios y el cierre del programa. Durante la transmisión comentan las propuestas, contextualizan los planteamientos y ayudan al televidente a entender el impacto de cada medida en la vida diaria. El formato general del debate contempla bloques temáticos, exposiciones iniciales y espacios para réplicas, con tiempos similares para cada candidato dentro de su grupo.

Calendario completo del Debate Presidencial 2026 por TVPerú

Aunque el foco de hoy está en la segunda jornada, el JNE definió un calendario más amplio para que el electorado pueda seguir a todos los postulantes. Las fechas definidas para el Debate Presidencial 2026 son:

Fecha Horario Plataforma principal Lunes 23 de marzo 2026 7:30 p. m. – 11:30 p. m. TVPerú, TVPerú 7.3, Radio Nacional, redes IRTP. Martes 24 de marzo 2026 7:30 p. m. – 11:30 p. m. TVPerú, TVPerú 7.3, Radio Nacional, redes IRTP. Miércoles 25 de marzo 2026 7:30 p. m. – 11:30 p. m. Señales del IRTP. Domingo 30 de marzo 2026 7:30 p. m. – 11:00 p. m. Señales del IRTP. Lunes 31 de marzo 2026 7:30 p. m. – 11:00 p. m. Señales del IRTP. Martes 1 de abril 2026 7:30 p. m. – 11:00 p. m. Señales del IRTP.

En total, el JNE programó la participación de 35 candidatos presidenciales, distribuidos en las distintas jornadas. Para el votante peruano, seguir varias fechas permite entender mejor la diversidad de propuestas y matices entre proyectos políticos.

¿Qué sigue después del debate presidencial? Entrevistas a candidatos a la vicepresidencia

El despliegue informativo de TVPerú y “Tu decisión 2026” no termina con el Debate Presidencial. El jueves 26 de marzo, el programa continuará con entrevistas a postulantes a las vicepresidencias, en el horario habitual de 9:00 p. m. a 10:00 p. m. En esa fecha se presentarán los candidatos de Avanza País y Partido Democrático Federal, quienes detallarán sus propuestas de gobierno. Para el viernes 27 de marzo están programados los representantes de Podemos Perú y Perú Libre, manteniendo la cobertura plural de las organizaciones políticas.

Estas entrevistas complementan el debate presidencial y ofrecen al ciudadano una mirada más completa sobre los equipos que acompañarían a cada candidato en un eventual gobierno. Así, TVPerú se posiciona como una plataforma central para informarse de manera gratuita, verificada y accesible sobre las Elecciones Generales 2026.