El próximo miércoles 24 de septiembre, una parte del país vivirá un día distinto al resto. Miles de trabajadores y estudiantes de una región tendrán una jornada libre respaldada por ley, lo que significa que sus actividades se detendrán por completo para conmemorar una tradición histórica y religiosa que se mantiene vigente hasta hoy.

Se trata de un feriado que no figura en el calendario nacional, pero que cobra gran relevancia para la identidad de la zona, pues se vincula con la devoción hacia una figura muy especial. La pausa laboral y académica estará enmarcada en celebraciones que cada año reúnen a miles de fieles y visitantes. A continuación, todos los detalles.

¿DÓNDE SERÁ EL FERIADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE Y POR QUÉ?

El día no laborable solo aplicará en el departamento de Piura. La disposición está amparada en la Ley N.º 15618, la cual establece de forma específica que cada 24 de septiembre la región gozará de esta excepción. Aunque en septiembre no hay feriados de alcance nacional, Piura mantiene esta pausa oficial como parte de sus costumbres locales.

El origen del feriado está relacionado con la festividad de la Virgen de las Mercedes, considerada patrona de las Fuerzas Armadas y venerada como protectora de Piura desde la época colonial. La tradición señala que la población empezó a rendirle culto tras atribuirle la defensa del puerto de Paita frente a incursiones piratas. Con el paso de los siglos, la celebración se consolidó como una de las más importantes del norte peruano.

La conmemoración reúne cada año a miles de devotos que participan en procesiones, misas y celebraciones litúrgicas. Además de ser un espacio espiritual, la fecha genera un ambiente de unión comunitaria y un movimiento social importante en la ciudad, con la participación tanto de residentes como de visitantes.

Festividad de la Virgen de las Mercedes en Piura. | Foto: Andina

¿QUIÉNES DESCANSARÁN EL 24 DE SEPTIEMBRE?

La suspensión de labores alcanza a distintos sectores:

Los trabajadores del ámbito público.

Los empleados del sector privado que residen en la región.

Estudiantes de colegios, institutos y universidades locales.

De esta manera, gran parte de la vida económica y educativa de Piura se paralizará para dar espacio a los actos religiosos y culturales.

¿QUÉ OTRAS REGIONES TIENEN FERIADOS EXCLUSIVOS EN SEPTIEMBRE?

Al igual que Piura, otras regiones han establecido sus propias pausas oficiales en el mes. Tacna, por ejemplo, tuvo el 1 de septiembre como día no laborable en recuerdo de la reincorporación de Tarata al territorio nacional. En Apurímac, el 8 de septiembre se celebró a la Virgen de Cocharcas, lo que también motivó el descanso en distintos distritos.

¿QUÉ FERIADOS NACIONALES RESTAN EN 2025?

Fuera de Piura y las demás excepciones regionales, la mayoría de peruanos no tendrá feriados en septiembre. El próximo de alcance nacional será el 8 de octubre por el Combate de Angamos. Luego, el calendario marca lo siguiente:

1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

25 de diciembre: Navidad.

Además, el 26 de diciembre será no laborable solo para el sector público, según informa Infobae.