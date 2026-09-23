Las obras de infraestructura pueden marcar un antes y un después en la conexión entre ciudades, especialmente cuando enfrentan barreras geográficas que durante décadas han condicionado los desplazamientos de miles de personas. En América Latina, un megaproyecto de gran escala busca precisamente superar una de estas dificultades mediante una infraestructura que tendrá 1,5 kilómetros de extensión y una importante parte de su recorrido bajo el agua. La iniciativa demandará una inversión millonaria y reunirá tecnología especializada, transporte multimodal y participación internacional de importantes compañías. Conoce de qué proyecto se trata, cómo será construido, qué papel tendrá China y cuáles son las fechas previstas para su puesta en funcionamiento.

¿CUÁL SERÁ EL TÚNEL SUBTERRÁNEO QUE SERÁ EL PRIMERO DE SU TIPO EN AMÉRICA LATINA?

Se trata de un túnel que Brasil construirá bajo el canal de acceso al puerto de Santos para conectar las ciudades de Santos y Guarujá. La infraestructura tendrá 1,5 kilómetros de longitud, con 870 metros ubicados bajo el agua, y requerirá una inversión estimada en R$ 6.800 millones, equivalente a cerca de US$1.330 millones.

El proyecto permitirá el tránsito de automóviles, camiones, transporte público, peatones y ciclistas. También tendrá tres carriles por sentido y espacio para el Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). Con esta conexión, el recorrido entre ambas localidades podría pasar de aproximadamente 50 minutos a solo cinco.

Túnel Santos-Guarujá | Foto: Prefeitura de santos

¿CÓMO PARTICIPARÁ CHINA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL?

La participación de China estará vinculada principalmente con China Communications Construction Company (CCCC), compañía que mantiene una alianza estratégica con la portuguesa Mota-Engil desde 2021 mediante Epoch Capital Investments. En abril de 2026, CCCC redujo su participación accionaria en Mota-Engil del 32,41% al 31%, aunque precisó que este cambio no alteraba su compromiso con la asociación estratégica.

Su presencia también alcanza el ámbito técnico. Un informe de la Municipalidad de Guarujá, publicado en marzo de 2026, registró la participación de especialistas de CCCC y Mota-Engil en reuniones relacionadas con los accesos viales del proyecto.

¿CÓMO SE CONSTRUIRÁ ESTA MEGAOBRA BAJO EL CANAL DE SANTOS?

El proyecto utilizará la técnica de túnel inmerso, mediante la cual grandes módulos de concreto serán construidos previamente y luego instalados dentro de una zanja excavada en el fondo del canal. Mota-Engil obtuvo en septiembre de 2025 la adjudicación de la asociación público-privada (PPP) para ejecutar la infraestructura.

El contrato contempla que la compañía se encargue de la construcción, gestión y conservación durante 30 años. La firma contractual se concretó el 28 de enero de 2026, dando paso a la ejecución del acuerdo.

(Imagen: BBC Mundo)

¿CUÁNDO ESTARÁ LISTO EL TÚNEL SANTOS-GUARUJÁ?

Durante 2026 se desarrollarán los diseños funcionales y ejecutivos, además de otras gestiones necesarias. Los primeros trabajos físicos están previstos para 2027, con campamentos, una doca seca y los primeros dragados. En 2028 se fabricarían los módulos prefabricados y avanzaría la excavación del canal.

La inmersión de las estructuras y los accesos se realizarían en 2029, mientras que 2030 estaría destinado a acabados, instalación de sistemas y pruebas. La operación comercial está prevista para 2031, según informa el diario La República.

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