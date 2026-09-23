¿Un túnel bajo el mar? El megaproyecto de 870 metros que cambiará la conexión en América Latina | Composición EC: Imagen generada con Gémini
¿Un túnel bajo el mar? El megaproyecto de 870 metros que cambiará la conexión en América Latina | Composición EC: Imagen generada con Gémini
Por José Templo

Las obras de infraestructura pueden marcar un antes y un después en la conexión entre ciudades, especialmente cuando enfrentan barreras geográficas que durante décadas han condicionado los desplazamientos de miles de personas. En América Latina, un megaproyecto de gran escala busca precisamente superar una de estas dificultades mediante una infraestructura que tendrá 1,5 kilómetros de extensión y una importante parte de su recorrido bajo el agua. La iniciativa demandará una inversión millonaria y reunirá tecnología especializada, transporte multimodal y participación internacional de importantes compañías. Conoce de qué proyecto se trata, cómo será construido, qué papel tendrá China y cuáles son las fechas previstas para su puesta en funcionamiento.

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