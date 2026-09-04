Actualmente, en Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones experimentan altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos debido a la presencia del Fenómeno El Niño. Esto ha provocado que niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes estén expuestos a afecciones respiratorias debido al cambio de clima constante. En ese sentido, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la selva peruana registrará temperaturas de intensidad moderada a fuerte durante las próximas horas. Frente a esta situación, las autoridades exhortaron a la población a adoptar medidas para proteger su salud, como reducir la exposición directa al sol, mantenerse hidratada y seguir otras recomendaciones de prevención. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ TEMPERATURAS MÁXIMAS ALCANZARÁ LA SELVA PERUANA, SEGÚN SENAMHI?

A través del aviso meteorológico n.° 344, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que, del 3 al 5 de septiembre, la selva peruana registrará altas temperaturas diurnas de entre 31 °C y 38 °C. De acuerdo con el informe del Senamhi, prevé que la selva central registre temperaturas máximas de hasta 36 °C, con valores que partirán desde los 25 °C. En tanto, la selva sur alcanzaría temperaturas cercanas a los 34 °C. Así, la ausencia de nubosidad durante el día favorecerá una mayor exposición a la radiación ultravioleta (UV), conforme comparte La República.

🌡️📣#Aviso #Minam #Senamhi Del 3 al 5 de setiembre, continuará el incremento de la temperatura diurna en la selva.



✅Asimismo, se prevé escasa cobertura nubosa durante el día, aumento de la radiación UV y ráfagas de viento.



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Eso no es todo, también se sumarán ráfagas de viento de hasta 45 km/h, principalmente en horas de la tarde, así como que existe la posibilidad de que se registren chubascos en algunas zonas de la selva. Entre las localidades posiblemente afectadas están Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. Entre las jurisdicciones consideradas figuran La Convención, Chanchamayo, Satipo, Oxapampa, Sandia, Tambopata y distintas provincias de Loreto y San Martín, así como Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad y Purús.

¿CÓMO SERÁ EL VERANO 2027 EN LIMA, SEGÚN SENAMHI?

Ante la llegada del Fenómeno El Niño, el especialista del Senamhi, Nelson Quispe, explicó que los peruanos podrían enfrentar altas temperaturas durante el verano de 2027, en un escenario que podría superar los registros de 1998. Por ello, basándose en los estudios de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que advierte una probabilidad superior al 90 % de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte durante el 2026-2027, el especialista sostuvo que en febrero próximo podrían registrarse temperaturas entre los 32 °C y 33 °C, además de una sensación térmica de 38 °C.

Según el Senamhi, los distritos de Ate, Santa Anita, La Molina y San Juan de Lurigancho podrían registrar una fuerte ola de calor tanto en el día como en la noche en Lima, con picos superiores a los 35 °C. En cambio, las zonas costeras presentarían valores más moderados debido al efecto regulador del mar. “Se espera que en febrero especialmente, y como consecuencia de El Niño, se registren temperaturas que superen el valor de 1998. Cuando hay calor, el ambiente se estanca, la humedad está allí. Se necesita reciclar el aire abriendo las ventanas, poniendo un ventilador, pero con las ventanas abiertas para que el aire fluya”, explicó Quispe, conforme comparte El Peruano.