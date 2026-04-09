De cara a las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026, uno de los pasos más importantes para los ciudadanos es verificar con anticipación su lugar de votación. Para ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha habilitado una plataforma digital que permite consultar, de manera rápida y sencilla, el local asignado, el número de mesa y otros datos clave ingresando únicamente el DNI en el siguiente LINK. Este sistema está disponible tanto para votantes en el Perú como en el extranjero, facilitando así la participación electoral. Además, se recomienda revisar esta información con tiempo para planificar el traslado y evitar contratiempos el día de la jornada, que se desarrollará desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en todo el país.