La visita apostólica del papa León XIV al Perú se realizará del 11 al 16 de noviembre de 2026 e incluirá actividades religiosas, encuentros con autoridades, reuniones con jóvenes y celebraciones en distintas regiones. Durante seis días, el santo padre recorrerá Lima, Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, como parte de una agenda que contempla varias misas y momentos de oración junto a los fieles. El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), mediante TVPerú y su multiplataforma, estará a cargo de la transmisión oficial para el país y el mundo. Si quieres conocer qué actividades realizará el pontífice, dónde se desarrollarán las principales celebraciones y a qué hora están programadas, conoce el cronograma completo y oficial de su visita al país, con todos los detalles de cada jornada.

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA OFICIAL DE LA VISITA DEL PAPA LEÓN XIV AL PERÚ?

La Conferencia Episcopal Peruana presentó el programa de actividades que cumplirá el pontífice durante su estadía en el país. Estas son las fechas, los horarios y los lugares de cada encuentro.

MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE: LLEGADA A LIMA

14:00 pm: salida del avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires.

salida del avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires. 17:30 pm: llegada a la Base Aérea del Callao.

llegada a la Base Aérea del Callao. 18:15 pm: ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno.

ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno. 18:45 pm: visita a la presidenta de la República.

visita a la presidenta de la República. 19:45 pm: encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE: ENCUENTROS EN LIMA

09:30 am: reunión con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal.

reunión con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal. 10:20 am: celebración de la Hora Media con representantes de la Iglesia en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.

celebración de la Hora Media con representantes de la Iglesia en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista. 11:30 am: encuentro sobre los retos y las expectativas del pueblo peruano en la plaza de la Catedral.

encuentro sobre los retos y las expectativas del pueblo peruano en la plaza de la Catedral. 18:00 pm: vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional. 20:00 pm: cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE: CHICLAYO Y PIMENTEL (LAMBAYEQUE)

07:40 am: vuelo desde la Base Aérea del Callao hacia Chiclayo.

vuelo desde la Base Aérea del Callao hacia Chiclayo. 09:10 am: llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo. 10:30 am: misa en la explanada de las Pampas de Pimentel.

misa en la explanada de las Pampas de Pimentel. 12:40 pm: visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero.

visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero. 16:30 pm: encuentro con representantes de la Iglesia en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

encuentro con representantes de la Iglesia en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. 17:45 pm: reunión con la comunidad universitaria en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

reunión con la comunidad universitaria en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 19:00 pm: cena con sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE: SANTA CRUZ DE SUCCHABAMBA (CAJAMARCA)

08:00 am: rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María.

rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. 09:10 am: salida en helicóptero desde Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca.

salida en helicóptero desde Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca. 09:50 am: llegada al helipuerto de la localidad.

llegada al helipuerto de la localidad. 11:00 am: misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba.

misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba. 13:15 pm: retorno en helicóptero hacia Chiclayo.

retorno en helicóptero hacia Chiclayo. 14:00 pm: llegada a la Base Aérea de Chiclayo.

llegada a la Base Aérea de Chiclayo. 17:30 pm: encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en su santuario.

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE: CUSCO Y PUCALLPA

07:50 am: salida en avión desde Chiclayo hacia Cusco.

salida en avión desde Chiclayo hacia Cusco. 10:00 am: llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete.

llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete. 10:30 am: encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en Saqsaywaman.

encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en Saqsaywaman. 11:45 am: oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción.

oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción. 13:05 pm: vuelo desde Cusco hacia Pucallpa.

vuelo desde Cusco hacia Pucallpa. 14:30 pm: llegada al aeropuerto Capitán FAP David Abensur Rengifo.

llegada al aeropuerto Capitán FAP David Abensur Rengifo. 15:00 pm: encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. 16:45 pm: misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali. 19:05 pm: salida en avión hacia Lima.

salida en avión hacia Lima. 20:20 pm: llegada a la Base Aérea del Callao.

LUNES 16 DE NOVIEMBRE: DESPEDIDA Y REGRESO A ROMA

08:30 am: visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados para saludar al personal y a las personas atendidas.

visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados para saludar al personal y a las personas atendidas. 10:30 am: misa en la Base Aérea Las Palmas.

misa en la Base Aérea Las Palmas. 13:15 pm: ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao.

ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao. 13:45 pm: salida del avión con destino a Roma.

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