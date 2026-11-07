Visita del papa León XIV: el cronograma completo y oficial de las misas y encuentros en el Perú | Foto: EFE
Visita del papa León XIV: el cronograma completo y oficial de las misas y encuentros en el Perú | Foto: EFE
Por Redacción EC

La visita apostólica del papa León XIV al Perú se realizará del 11 al 16 de noviembre de 2026 e incluirá actividades religiosas, encuentros con autoridades, reuniones con jóvenes y celebraciones en distintas regiones. Durante seis días, el santo padre recorrerá Lima, Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, como parte de una agenda que contempla varias misas y momentos de oración junto a los fieles. El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), mediante TVPerú y su multiplataforma, estará a cargo de la transmisión oficial para el país y el mundo. Si quieres conocer qué actividades realizará el pontífice, dónde se desarrollarán las principales celebraciones y a qué hora están programadas, conoce el cronograma completo y oficial de su visita al país, con todos los detalles de cada jornada.

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