¿Vives en la sierra norte? Esto pronostica Senamhi para este fin de semana
El Senamhi ha lanzado una advertencia oficial sobre la llegada de precipitaciones intensas que afectarán a varias regiones durante el fin de semana, por lo que es vital que los residentes se mantengan muy alertas ante cualquier cambio repentino en el clima local.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido una alerta oficial ante el pronóstico de lluvias de diversa magnitud que afectarán a cuatro regiones del país entre este viernes 12 y domingo 14 de junio, evento que vendrá acompañado de tormentas eléctricas y fuertes vientos. Ante la probabilidad de que estas condiciones climáticas impacten en la seguridad y movilidad de los ciudadanos, es fundamental estar informados sobre las zonas de riesgo y las medidas de prevención dictadas por las autoridades. Resulta importante mantenerse atentos a los reportes oficiales y actuar con responsabilidad para evitar cualquier tipo de incidente lamentable. Conoce las provincias que se encuentran en alerta y las recomendaciones clave para proteger a tu familia.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido una alerta oficial ante el pronóstico de lluvias de diversa magnitud que afectarán a cuatro regiones del país entre este viernes 12 y domingo 14 de junio, evento que vendrá acompañado de tormentas eléctricas y fuertes vientos. Ante la probabilidad de que estas condiciones climáticas impacten en la seguridad y movilidad de los ciudadanos, es fundamental estar informados sobre las zonas de riesgo y las medidas de prevención dictadas por las autoridades. Resulta importante mantenerse atentos a los reportes oficiales y actuar con responsabilidad para evitar cualquier tipo de incidente lamentable. Conoce las provincias que se encuentran en alerta y las recomendaciones clave para proteger a tu familia.
¿CUÁL ES EL PRONÓSTICO DE SENAMHI PARA ESTE FIN DE SEMANA?
Se prevé que las precipitaciones estén acompañadas de un incremento en la nubosidad durante las tardes y noches, además de descargas eléctricas y rachas de viento que alcanzarán velocidades aproximadas de 35 km/h.
Respecto a los niveles de agua acumulada, se estiman máximos de 16 mm/día en las zonas costeras más críticas, niveles cercanos a los 6 mm/día en otras áreas del litoral, y registros variables de entre 5 y 16 mm/día en las zonas de mayor altura.
Las precipitaciones serán de carácter ligero a moderado, con mayor incidencia en sectores específicos del litoral y la costa interior.
¿QUÉ ZONAS DEL PAÍS SE VERÁN AFECTADAS POR ESTAS LLUVIAS?
Según el aviso meteorológico Nº 229 del Senamhi, el fenómeno impactará principalmente en sectores de la costa y la sierra norte. A continuación, se especifican los lugares donde se esperan estas precipitaciones:
Cajamarca: las provincias bajo aviso incluyen Cajamarca, Chota, Contumazá, Cutervo, Jaén, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.
Lambayeque: se prevé actividad climática en Ferreñafe y Lambayeque.
Piura: la alerta alcanza a Piura, Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Sullana, Talara y Sechura.
Tumbes: el pronóstico abarca Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla.
¿CÓMO DEBEN PREPARARSE LAS AUTORIDADES Y LA POBLACIÓN SEGÚN INDECI?
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) ha solicitado a los gobiernos regionales y locales realizar una supervisión exhaustiva de las rutas de evacuación, asegurando que estén debidamente señalizadas y sin obstrucciones. Asimismo, es imperativo garantizar la atención eficiente en establecimientos de salud, comisarías y estaciones de bomberos ante posibles emergencias.
Por otro lado, la ciudadanía debe organizar y ejecutar su Plan Familiar de Emergencia y coordinar con sus vecinos el uso de mecanismos de aviso inmediato, como campanas, sirenas, altoparlantes o silbatos. Finalmente, INDECI reitera su compromiso de monitoreo constante y trabajo articulado con los niveles de gobierno para salvaguardar el bienestar de los habitantes en las regiones señaladas, según informa Exitosa.
¿QUÉ ES EL SENAMHI Y QUE FUNCIONES CUMPLE?
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente. Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.
El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.
Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
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