El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido una alerta oficial ante el pronóstico de lluvias de diversa magnitud que afectarán a cuatro regiones del país entre este viernes 12 y domingo 14 de junio, evento que vendrá acompañado de tormentas eléctricas y fuertes vientos. Ante la probabilidad de que estas condiciones climáticas impacten en la seguridad y movilidad de los ciudadanos, es fundamental estar informados sobre las zonas de riesgo y las medidas de prevención dictadas por las autoridades. Resulta importante mantenerse atentos a los reportes oficiales y actuar con responsabilidad para evitar cualquier tipo de incidente lamentable. Conoce las provincias que se encuentran en alerta y las recomendaciones clave para proteger a tu familia.

¿CUÁL ES EL PRONÓSTICO DE SENAMHI PARA ESTE FIN DE SEMANA?

Se prevé que las precipitaciones estén acompañadas de un incremento en la nubosidad durante las tardes y noches, además de descargas eléctricas y rachas de viento que alcanzarán velocidades aproximadas de 35 km/h.

Respecto a los niveles de agua acumulada, se estiman máximos de 16 mm/día en las zonas costeras más críticas, niveles cercanos a los 6 mm/día en otras áreas del litoral, y registros variables de entre 5 y 16 mm/día en las zonas de mayor altura.

Las precipitaciones serán de carácter ligero a moderado, con mayor incidencia en sectores específicos del litoral y la costa interior.

Foto: Andina.

¿QUÉ ZONAS DEL PAÍS SE VERÁN AFECTADAS POR ESTAS LLUVIAS?

Según el aviso meteorológico Nº 229 del Senamhi, el fenómeno impactará principalmente en sectores de la costa y la sierra norte. A continuación, se especifican los lugares donde se esperan estas precipitaciones:

Cajamarca: las provincias bajo aviso incluyen Cajamarca, Chota, Contumazá, Cutervo, Jaén, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.

las provincias bajo aviso incluyen Cajamarca, Chota, Contumazá, Cutervo, Jaén, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz. Lambayeque: se prevé actividad climática en Ferreñafe y Lambayeque.

se prevé actividad climática en Ferreñafe y Lambayeque. Piura: la alerta alcanza a Piura, Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Sullana, Talara y Sechura.

la alerta alcanza a Piura, Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Sullana, Talara y Sechura. Tumbes: el pronóstico abarca Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla.

¿CÓMO DEBEN PREPARARSE LAS AUTORIDADES Y LA POBLACIÓN SEGÚN INDECI?

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) ha solicitado a los gobiernos regionales y locales realizar una supervisión exhaustiva de las rutas de evacuación, asegurando que estén debidamente señalizadas y sin obstrucciones. Asimismo, es imperativo garantizar la atención eficiente en establecimientos de salud, comisarías y estaciones de bomberos ante posibles emergencias.

Por otro lado, la ciudadanía debe organizar y ejecutar su Plan Familiar de Emergencia y coordinar con sus vecinos el uso de mecanismos de aviso inmediato, como campanas, sirenas, altoparlantes o silbatos. Finalmente, INDECI reitera su compromiso de monitoreo constante y trabajo articulado con los niveles de gobierno para salvaguardar el bienestar de los habitantes en las regiones señaladas, según informa Exitosa.

(Foto: Andina)

¿QUÉ ES EL SENAMHI Y QUE FUNCIONES CUMPLE?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente. Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.

Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

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