Un fuerte movimiento sísmico podría ocasionar graves daños en Lima Metropolitana y el Callao, especialmente en lugares donde las características del terreno favorecen derrumbes y deslizamientos. Ante esta situación, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) identificó 69 zonas críticas distribuidas en 18 distritos, considerando un posible terremoto de magnitud 6,7. El estudio, elaborado el 20 de noviembre de 2026, advierte sobre los riesgos en sectores próximos a cerros y quebradas, donde podrían verse comprometidas viviendas, vías de comunicación y servicios básicos. Conocer estas áreas permite reconocer los sectores vulnerables y adoptar medidas preventivas. Descubre cuáles son los distritos involucrados, qué peligros podrían presentarse y cómo actuar ante un sismo.

¿CUÁLES SON LOS 18 DISTRITOS CON ZONAS CRÍTICAS IDENTIFICADAS?

Según el reporte de Ingemmet, San Juan de Lurigancho concentra la mayor cantidad de sectores vulnerables, con 20 puntos identificados. Le siguen Lurigancho-Chosica, con 10, y Carabayllo, con siete. La distribución completa es la siguiente:

San Juan de Lurigancho: 20 zonas. Lurigancho-Chosica: 10 zonas. Carabayllo: 7 zonas. Villa María del Triunfo: 5 zonas. Comas: 5 zonas. Santiago de Surco: 3 zonas. Ate: 2 zonas. El Agustino: 2 zonas. Independencia: 2 zonas. Cieneguilla: 2 zonas. San Juan de Miraflores: 2 zonas. Santa Anita: 2 zonas. Ventanilla: 2 zonas. Chorrillos: 1 zona. Lurín: 1 zona. Magdalena del Mar: 1 zona. Rímac: 1 zona. San Martín de Porres: 1 zona.

¿QUÉ PELIGROS PODRÍAN PRESENTARSE DURANTE UN SISMO?

Las condiciones geológicas de estos sectores podrían favorecer distintos eventos que representarían un peligro para sus habitantes. Entre los principales se encuentran:

Caídas de rocas: desprendimientos de piedras desde zonas elevadas.

Derrumbes: colapsos de terrenos.

Deslizamientos: desplazamientos de tierra en superficies inclinadas.

Flujos de detritos: desplazamiento de lodo, piedras y sedimentos.

Estos fenómenos podrían afectar las viviendas, bloquear vías de acceso y perjudicar los servicios básicos. Para reducir la exposición, Ingemmet recomienda no construir sobre terrenos inestables, instalar estructuras de contención, realizar evaluaciones técnicas del suelo y establecer rutas de evacuación, según informa El Popular.

¿CÓMO PREPARARTE ANTES DE UN SISMO?

La prevención empieza en casa. Es importante asegurar objetos que puedan desprenderse, como espejos, cuadros y lámparas. Asimismo, se recomienda participar en simulacros familiares, escolares y laborales para reconocer las zonas seguras y las rutas de salida.

También debes preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, ropa de abrigo, linterna, radio a pilas, silbato y botiquín. Su contenido debe adaptarse a las necesidades de cada familia y permanecer en un lugar de fácil acceso.

¿QUÉ HACER DURANTE Y DESPUÉS DE UN SISMO?

Durante el movimiento, conserva la calma, evita los ascensores y aléjate de las ventanas. Si estás en la calle, busca distancia de edificios, postes, árboles y cables eléctricos.

Después, verifica que el inmueble sea seguro y, si es posible, corta los suministros de electricidad, agua y gas. Dirígete al punto de encuentro distrital y utiliza linternas en lugar de velas o fósforos, ante posibles fugas de gas.

¿CUÁLES SON LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA?

116: Bomberos, para incendios, rescates y personas atrapadas.

105: Policía Nacional, para solicitar apoyo de seguridad.

106: SAMU, atención médica gratuita las 24 horas.

115: Cruz Roja Peruana, para asistencia humanitaria.

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