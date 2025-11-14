La final del Miss Universo 2025 está a la vuelta de la esquina y miles de peruanos se mantienen a la expectativa por conocer el desempeño de la representante peruana Karla Bacigalupo. En esta edición, que se lleva a cabo en Tailandia, la candidata peruana tendrá que competir con más de 120 países de todo el mundo con el objetivo de convertirse en la sucesora de Victoria Kjær. Así, reconocidos missólogos han señalado que entre sus favoritas figura la representante nacional, quien podría alzarse con la segunda corona mundial en el certamen de belleza. En ese sentido, es importante el apoyo de sus seguidores, ya que permitirá que la modelo ingrese dentro de un top 30. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO VOTAR POR KARLA BACIGALUPO EN EL MISS UNIVERSO 2025?

Este viernes 21 de noviembre (20 de noviembre en otros países) se llevará a cabo la final del Miss Universo 2025 en el Impact Arena en Pak Kret, Bangkok, Tailandia. Durante el proceso del concurso de belleza, las participantes deberán demostrar su manejo en pasarela, buena presencia ante el jurado calificador y una comunicación genuina. Por ello, en esta 74.ª edición, la representante peruana Karla Bacigalupo buscará obtener la segunda corona para el país gracias a su elegancia, carisma y determinación.

Además, el respaldo del público también jugará un papel fundamental en su desempeño. Es así que, la organización del Miss Universo ha puesto a disposición de los seguidores una plataforma que permite votar por su candidata favorita a través de sencillos pasos y que la clasifica directamente al top 30. Es importante mencionar que, la votación permanecerá disponible hasta las 11:59 p. m. (hora peruana) del 18 de noviembre de 2025, es decir, tres días antes de la gran final.

Descarga la app oficial de Miss Universe en la App Store o Google Play.

Ingresa tu correo electrónico que permitirá registrarte.

Dirígete a la sección “Vote” en el menú de la plataforma.

Ubica “Contest” y elige a Karla Bacigalupo, Miss Perú Universo 2025

Existe la opción de conseguir votos de manera gratuita, viendo anuncios, o comprando paquetes en la app.

Ingresa la cantidad de votos para tu candidata presionando “Vote now”.

Por último, escribe tu contraseña para confirmar tu voto, y ¡listo!

¿CUÁNTAS CORONAS TIENE PERÚ EN EL MISS UNIVERSO?

Nuestro país solo ha ganado el Miss Universo en una ocasión, y fue de la mano de Gladys Zender, quien había obtenido el título de Miss Perú el 19 de julio de 1957. Ese mismo año, la nacida en Loreto participó en el máximo certamen de belleza. Zender superó todas las pruebas y, con solo 17 años, se coronó como la ganadora, convirtiéndose en la primera mujer latina y peruana en obtener la preciada corona internacional.

En ese momento, Gladys Zender se convirtió en un ícono de la belleza, destacándose por su carisma y naturalidad. Después de ello, la modelo conoció al empresario Antonio Meier, con quien contrajo matrimonio. Producto de esta unión nació su hijo, el popular actor y cantante Christian Meier, quien, a lo largo de las últimas décadas, alcanzó gran fama en la televisión y el cine.