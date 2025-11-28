Este sábado 29 de noviembre, los fanáticos de la lucha libre tendrán una cita obligada con WWE Survivor Series 2025, un espectáculo que cerrará el año con intensidad en San Diego, destacando dos combates WarGames donde los equipos se enfrentarán en duelos cargados de fuerza, estrategia y resistencia, prometiendo momentos inolvidables y consolidando a este evento como uno de los más emocionantes del calendario de la WWE.

¿Cuál será el duelo más esperado del WWE Survivor Series 2025?

El cierre de año de la WWE llegará con Survivor Series 2025, un evento que promete adrenalina pura gracias a las dos luchas WarGames y el enfrentamiento muy esperado entre John Cena y Dominik Mysterio, ofreciendo a los aficionados una velada llena de acción, giros inesperados y combates que lo convierten en uno de los espectáculos más destacados del calendario de la lucha libre.

A qué hora ver WWE Survivor Series 2025 en vivo y online para no perderte ni un solo momento de la acción

18:00: Ciudad de México (México), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras), Ciudad de Guatemala (Guatemala) y Managua (Nicaragua)

19:00: Lima (Perú), Bogotá (Colombia), Panamá y Quito (Ecuador)

Quito (Ecuador) 20:00: Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), Puerto Rico, República Dominicana

21:00: Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina), Asunción (Paraguay) y Montevideo (Uruguay) y Región de Magallanes.

Horario en España: 01:00

Dónde ver WWE Survivor Series

Como es habitual con los PPV de WWE en Latinoamérica y España, Survivor Series 2025 podrá disfrutarse en Netflix, ofreciendo a los fanáticos la posibilidad de seguir todas las luchas, incluidos los enfrentamientos WarGames y el esperado duelo entre John Cena y Dominik Mysterio, desde la comodidad de sus hogares y en alta calidad de transmisión.

Qué más debes saber sobre el WWE Survivor Series 2025

La cartelera femenina de WWE Survivor Series 2025 promete grandes emociones, con estrellas como AJ Lee, Charlotte Flair, Alexa Bliss, Rhea Ripley e IYO SKY enfrentándose a Becky Lynch, mientras que las campeonas por parejas Asuka y Kairi Sane, junto a Nia Jax y Lash Legend (anteriormente conocida como la jugadora de la WNBA Anriel Howard), se medirán en un intenso combate de WarGames que garantiza acción y sorpresas.