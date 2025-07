El mes de julio no solo es uno de los más esperados por miles de trabajadores peruanos debido a los feriados, sino también por la llegada de la gratificación 2025. Este importante beneficio laboral, que corresponde por las Fiestas Patrias, beneficia a millones de empleados del sector privado, quienes reciben un pago adicional a la remuneración mensual. De esta manera, la grati se ha convertido en una ayuda económica para muchas personas, ya que podrán solventar ciertos gastos básicos, principalmente en estos tiempos de celebraciones patrios. No obstante, pese a existir un plazo establecido para el depósito de este beneficio, muchos trabajadores aún no lo han recibido ni saben cuánto les corresponde cobrar, lo que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para ellos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO CALCULAR LA GRATIFICACIÓN DE JULIO 2025?

Como se sabe, el depósito de la gratificación, que se paga dos veces al año a los trabajadores del sector privado, se debe realizar dentro de los primeros 15 días del mes, ya sea en julio o diciembre. En esta oportunidad, el primer abono del año que realizaron las empresas fue hasta el 15 de julio de 2025. Ahora, en caso de que se haya incumplido el plazo establecido, los empleadores se exponen a sanciones económicas muy severas. Ante esta situación, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) puso a disposición de los trabajadores una plataforma (LINK) para que puedan realizar la denuncia de manera virtual.

Por ello, si las empresas no cumplen con el pago de la gratificación en el tiempo determinado, se enfrentarán a sanciones económicas considerables, ya que perjudicarían al empleado. Por ejemplo, las MYPE podrían ser multadas con montos que oscilan entre S/ 2,227.50 y S/ 22,275, mientras que las empresas que no son MYPE podrían enfrentar multas que van de S/ 7,771.50 a S/ 129,294. Cabe mencionar que a este beneficio laboral se le suma la bonificación extraordinaria del 9 % sobre el monto de la gratificación para los afiliados al Seguro Social de Salud (EsSalud) o el 6,75 % para los que están inscritos a una Entidad Prestadora de Salud (EPS).

Cálculo de gratificación con EsSalud:

La gratificación será el sueldo bruto más el 9 % adicional del salario por concepto de EsSalud. Es decir, si tu sueldo bruto es S/ 2,000, le debes agregar los S/ 180 (9 % de S/ 2,000) de la bonificación, lo que hace un total S/ 2,180.

Cálculo de gratificación con EPS: