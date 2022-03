El Comité de Educación del Senado de Florida aprobó un proyecto de ley cuya finalidad es restringir a las escuelas de dicho estado que enseñen a los alumnos sobre orientación sexual y cuestiones de género. Los maestros que no cumplan con esta ley podrían ser demandados.

Este proyecto de ley ha sido apodado como “Don’t Say Gay” (No digan gay), pero su nombre formal es Proyecto de ley 1834 “Parental Rights in Education” (Derechos de los padres en la Educación).

La legislación establece lo siguiente: “Un distrito escolar no puede fomentar la discusión en el aula acerca de la orientación sexual o la identidad de género en los grados de escuela primaria o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes”.

Este polémico proyecto fue enviado al escritorio del gobernador republicano Ron DeSantis, quien ha señalado abiertamente su apoyo a la medida. De ser aprobada la ley, entraría en vigor a partir del 1.º de julio, y todos los planes del distrito escolar deberán estar actualizados para junio del próximo año.

¿Cuál es la postura de quienes apoyan este proyecto de ley?

El autor del proyecto, el representante estatal republicano Joe Harding, insiste en que su intención es solo mantener a los padres involucrados en la educación de sus hijos, y que sus críticos están mal informados al respecto.

El gobernador estatal alineado con Trump y posible candidato presidencial republicano de 2024, Ron DeSantis, se ha mostrado a favor del proyecto, argumentando lo siguiente:

“Mi objetivo es educar a los niños en las materias, matemáticas, lectura, ciencias, todas las cosas que son tan importantes. No quiero que las escuelas sean una especie de campo de juego para disputas ideológicas”.

¿Qué opinan los opositores?

Esta legislación ha traído extensas críticas en Florida y fuera del estado, y sus opositores argumentan que el proyecto silenciaría las voces de los estudiantes LGBT+ vulnerables y afectaría su desarrollo personal. Además, destacan que también violaría la libertad de expresión y los derechos de la Primera Enmienda de los maestros.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció a través de Twitter sobre este tema el martes 22 de marzo por la noche: “Quiero que todos los miembros de la comunidad LGBTQI+, en especial los niños que se verán afectados por este proyecto de ley lleno de odio, sepan que son amados y aceptados tal como son. Los cuido, y mi administración todavía luchará por las protecciones y la seguridad que se merecen”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, también criticó la legislación, señalando que está diseñada para atacar a los niños que más necesitan apoyo, puesto que ya son vulnerables al acoso y la violencia solo por ser ellos mismos

Asimismo, la directora legislativa y asesora principal de políticas de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Florida, Kara Gross, señala que siempre es apropiado que los niños tengan la confianza de hablar de sí mismo y sus experiencias. “Estos no son temas tabú, prohibirlos los convierte en tales”, argumentó.

Por otro lado, Ana Navarro, comentarista de CNN, opina que el mensaje del proyecto es “muy escalofriante” para la comunidad LGBT+: “No son bienvenidos aquí”.

Independent

