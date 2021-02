‘Dota 2′ es uno de los juegos más populares del momento. No solo destaca por su historia, sino también por su jugabilidad. Ya no sorprende la gran cantidad de fanáticos que tiene alrededor del mundo. Incluso, se realizan grandes torneos en donde miles de gamers se escriben y compiten por ser el mejor. Por esa razón, Netflix no quiso quedarse atrás y prepara una serie sobre este famoso videojuego.

‘Valve’, empresa estadounidense desarrolladora de videojuegos, anunció que colaborará en una adaptación animada del videojuego en la plataforma de streaming. “Estamos emocionados de anunciar una nueva serie de anime que explora el universo de Dota como nunca antes”, explicó la cuenta oficial de Twitter del videojuego. Sin embargo, la gran pregunta que se hacen los fanáticos es si podrán ver dicha serie doblada al español.

¿Estará ‘Dota 2′ doblada al español?

El título de esta producción será ‘DOTA: Dragon’s Blood’ y se estrenará el 25 de marzo de este año. A su vez, se ha confirmado que contará con doblaje a diferentes idiomas: 12 en total.

-Inglés

-Ruso

-Japonés

-Filipino

-Thai

-Indonesio

-Portugués de Brasil

-Español neutro

-Español de España

-Francés

-Alemán

-Italiano

¿En qué idiomas estará subtitulado la serie de ‘Dota 2′ que prepara Netflix?

Habrá 30 idiomas en la subtitulación de la serie. Nadie tendrá excusa para disfrutar de la serie de ‘Dota 2′.

¿Cuántos capítulos tendrá la serie de ‘Dota 2′ que prepara Netflix?

Se han confirmado ocho episodios a cargo de Studio Mir que contarán la historia de Dragón Knight y Mirana.

¿De qué tratará la serie de ‘Dota 2′ que prepara Netflix?

Esta vertiginosa serie fantástica, basada en el universo de Dota 2, narra la historia de Davion, un renombrado Caballero Dragón dedicado a hacerle frente a la plaga de la faz de la Tierra. Luego de encontrarse con un poderoso y ancestral eldwurm y con la noble princesa Mirana, que se encuentra en una misión secreta, Davion ingresa en un mundo mucho más grande del que hubiera podido soñar en algún momento.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de "Tribus de Europa", serie alemana de Netflix

TE PUEDE INTERESAR